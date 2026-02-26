Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Успішна робота без вигорання — лайфхаки для одеських студентів

Успішна робота без вигорання — лайфхаки для одеських студентів

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:41
Як студенту в Одесі не кинути роботу на старті кар'єри
Люди на вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перші кроки в кар’єрі часто стають для студентів справжнім випробуванням на міцність. Поєднання лекцій із робочими змінами виснажує, а відсутність миттєвих великих грошей іноді змушує опустити руки. Проте в Одесі існують особливі можливості для швидкого зростання, якщо знати кілька хитрощів.

Новини.LIVE зібрали поради, які допоможуть зберегти азарт і не розчаруватися в обраному шляху.

Реклама
Читайте також:

Маленькі цілі проти втоми

На початку роботи студенти часто відчувають ейфорію, яка швидко змінюється втомою. Головна проблема — завищені очікування. Молодь хоче все й одразу, але перші місяці зазвичай минають у навчанні. Щоб не втратити інтерес, ставте маленькі цілі на тиждень. Наприклад, опанувати нову програму або самостійно розібратися з документом. Маленькі перемоги стимулюють краще за великі обіцянки.

Поради як не вигоріти на роботі
Дівчина на роботі. Фото ілюстративне: freepik

Перезавантаження та гнучкість

Одеса дає унікальну перевагу — море поруч. Якщо робочий день виснажив, прогулянка узбережжям допоможе "перезавантажити" мозок. Багато одеських компаній зараз пропонують гнучкий графік для молоді. Не бійтеся домовлятися з керівником про зручні години. Робота не має бути каторгою, інакше мотивація зникне швидше, ніж закінчиться сесія.

Поради як не вигоріти на роботі
Люди на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Інвестиція у власне ім'я

Також важливо знайти однодумців. В одеських офісах та коворкінгах панує атмосфера взаємодопомоги. Спілкування з тими, хто вже пройшов цей шлях, доводить: помилки — це нормально. Дивіться на першу роботу як на інвестицію у власне ім’я. Досвід, здобутий сьогодні, згодом принесе набагато більше, ніж просто перша зарплата.

Поради як не вигоріти на роботі
Людина тримає резюме. Фото ілюстративне: freepik

Нагадаємо, ми повідомляли, що перші власні гроші часто стають для молодих одеситів справжнім випробуванням, яке не всі проходять успішно. Замість того, щоб формувати капітал, новачки на ринку праці нерідко спускають зарплату за лічені дні на розваги та спонтанні забаганки.

Також ми писали, що що одеські студенти постійно стають учасниками складного та азартного квесту з пошуку житла, де ціна нарешті зустрінеться з якістю. Оренда квартири чи навіть невеликої кімнати зазвичай стає найбільш вагомою статтею витрат у місячному бюджеті молодої людини, яка приїхала на навчання. Новини.LIVE зібрали перевірені поради та лайфхаки, які допоможуть грамотно спланувати бюджет.

Одеса робота Одеська область Новини Одеси емоції втома
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації