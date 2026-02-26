Как студенту в Одессе не бросить работу на старте карьеры

Люди на улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало карьеры для студентов нередко становится серьёзным экзаменом на выдержку. Совмещение учёбы с подработкой выматывает, а отсутствие быстрого и крупного заработка порой приводит к отчаянию. Тем не менее, в Одессе есть уникальные возможности для стремительного развития, если владеть несколькими полезными секретами.

Новини.LIVE собрали советы, которые помогут сохранить азарт и не разочароваться в выбранном пути.

Маленькие цели против усталости

В начале работы студенты часто испытывают эйфорию, которая быстро сменяется усталостью. Главная проблема — завышенные ожидания. Молодежь хочет все и сразу, но первые месяцы обычно проходят в учебе. Чтобы не потерять интерес, ставьте маленькие цели на неделю. Например, освоить новую программу или самостоятельно разобраться с документом. Маленькие победы стимулируют лучше больших обещаний.

Перезагрузка и гибкость

Одесса дает уникальное преимущество — море рядом. Если рабочий день вымотал, прогулка по побережью поможет "перезагрузить" мозг. Многие одесские компании сейчас предлагают гибкий график для молодежи. Не бойтесь договариваться с руководителем об удобных часах. Работа не должна быть каторгой, иначе мотивация исчезнет быстрее, чем закончится сессия.

Инвестиция в собственное имя

Также важно найти единомышленников. В одесских офисах и коворкингах царит атмосфера взаимопомощи. Общение с теми, кто уже прошел этот путь, доказывает: ошибки — это нормально. Смотрите на первую работу как на инвестицию в собственное имя. Опыт, полученный сегодня, впоследствии принесет гораздо больше, чем просто первая зарплата.

