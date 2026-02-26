Видео
Как не выгореть на работе — советы для одесской молодёжи

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 12:41
Как студенту в Одессе не бросить работу на старте карьеры
Люди на улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало карьеры для студентов нередко становится серьёзным экзаменом на выдержку. Совмещение учёбы с подработкой выматывает, а отсутствие быстрого и крупного заработка порой приводит к отчаянию. Тем не менее, в Одессе есть уникальные возможности для стремительного развития, если владеть несколькими полезными секретами.

Новини.LIVE собрали советы, которые помогут сохранить азарт и не разочароваться в выбранном пути.

Читайте также:

Маленькие цели против усталости

В начале работы студенты часто испытывают эйфорию, которая быстро сменяется усталостью. Главная проблема — завышенные ожидания. Молодежь хочет все и сразу, но первые месяцы обычно проходят в учебе. Чтобы не потерять интерес, ставьте маленькие цели на неделю. Например, освоить новую программу или самостоятельно разобраться с документом. Маленькие победы стимулируют лучше больших обещаний.

Поради як не вигоріти на роботі
Девушка на работе. Фото иллюстративное: freepik

Перезагрузка и гибкость

Одесса дает уникальное преимущество — море рядом. Если рабочий день вымотал, прогулка по побережью поможет "перезагрузить" мозг. Многие одесские компании сейчас предлагают гибкий график для молодежи. Не бойтесь договариваться с руководителем об удобных часах. Работа не должна быть каторгой, иначе мотивация исчезнет быстрее, чем закончится сессия.

Поради як не вигоріти на роботі
Люди на море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Инвестиция в собственное имя

Также важно найти единомышленников. В одесских офисах и коворкингах царит атмосфера взаимопомощи. Общение с теми, кто уже прошел этот путь, доказывает: ошибки — это нормально. Смотрите на первую работу как на инвестицию в собственное имя. Опыт, полученный сегодня, впоследствии принесет гораздо больше, чем просто первая зарплата.

Поради як не вигоріти на роботі
Человек держит резюме. Фото иллюстративное: freepik

Напомним, мы сообщали, что первые собственные деньги часто становятся для молодых одесситов настоящим испытанием, которое не все проходят успешно. Вместо того, чтобы формировать капитал, новички на рынке труда нередко спускают зарплату за считанные дни на развлечения и спонтанные прихоти.

Также мы писали, что что одесские студенты постоянно становятся участниками сложного и азартного квеста по поиску жилья, где цена наконец встретится с качеством. Аренда квартиры или даже небольшой комнаты обычно становится наиболее весомой статьей расходов в месячном бюджете молодого человека, приехавшего на учебу. Новини.LIVE собрали проверенные советы и лайфхаки, которые помогут грамотно спланировать бюджет.

Одесса работа Одесская область Новости Одессы эмоции усталость
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
