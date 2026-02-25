Финансовые ошибки молодежи в Одессе: как не потратить все

Молодежь в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первые собственные деньги часто становятся для молодых одесситов настоящим испытанием, которое не все проходят успешно. Вместо того, чтобы формировать капитал, новички на рынке труда нередко спускают зарплату за считанные дни на развлечения и спонтанные прихоти. Опытные финансисты отмечают, что отсутствие планирования загоняет молодежь в долги.

Новини.LIVE собрали простые правила, которые помогут удержать баланс между удовольствием и финансовой стабильностью.

Реклама

Читайте также:

Ловушка "успешной жизни"

Одесса - город соблазнов. Когда ты молод, имеешь первую работу и первую зарплату в кармане, кажется, что весь мир принадлежит тебе. Главная ошибка, с которой все начинается — это попытка соответствовать определенному статусу. Ужины в кафе в центре города, ежедневный кофе "на вынос" по цене полноценного обеда и покупка брендовых вещей в кредит становятся первым шагом к финансовой пропасти. Психологи называют это "эмоциональными затратами". Молодой человек хочет почувствовать себя взрослым и успешным здесь и сейчас. Но за каждым таким ярким вечером обычно следуют две недели на мивине или просьбы у родителей "перекинуть несколько сотен до зарплаты". Важно понять, что настоящий успех — это не сториз из дорогого ресторана, а сумма на вашем сберегательном счете.

Люди в магазине. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жизнь в кредит

Вторая критическая ошибка — это увлечение кредитными лимитами и рассрочками. Банковские приложения делают процесс одалживания денег слишком простым. Один клик — и у тебя новый смартфон, еще один — и ты купил кроссовки, на которые объективно не заработал. Молодежь в Одессе часто воспринимает кредитный лимит как часть своих денег. Это опасная иллюзия. Отдавать приходится "свои" и с процентами. Когда большая часть дохода уходит на погашение предыдущих долгов, человек теряет возможность инвестировать в свое развитие или обучение. Специалисты советуют использовать кредитную карту только для форс-мажоров, а не для ежедневных расходов.

Банковская карта. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мелкие расходы

Молодежь в Одессе часто не замечает, как деньги утекают на мелочи. Постоянные поездки на такси вместо прогулки, подписки на ненужные сервисы и спонтанные покупки у касс супермаркетов незаметно съедают бюджет. К этому добавляются вредные привычки, расходы на которые за месяц равны стоимости уикенда в Карпатах. В итоге тысячи гривен исчезают на вещи, которые не приносят реальной пользы, оставляя кошелек пустым уже в середине месяца.

Девушка покупает кофе. Фото иллюстративное: freepik

Без контроля за мелочами деньги просто "утекают сквозь пальцы". Начните записывать каждую гривну. Сегодня для этого есть десятки удобных бесплатных приложений. Через месяц такой фиксации вы будете шокированы тем, сколько ресурсов тратится на то, что на самом деле не приносит счастья.

Аренда жилья

Одесса — город с дорогой недвижимостью. Желание жить отдельно от родителей - это круто и по-взрослому. Но часто молодежь выбирает жилье, которое им не по карману. Если аренда квартиры забирает более 50% вашего дохода, вы находитесь в зоне финансового риска. Любая болезнь, ремонт техники или задержка зарплаты превратятся в катастрофу. Разумнее на старте карьеры делить жилье с другом или искать более скромный вариант, но иметь возможность откладывать хотя бы 10-15% заработка.

Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Как изменить ситуацию

Чтобы не стать заложником собственных финансов, стоит внедрить несколько привычек уже сегодня.

Увидели крутую вещь? Не покупайте сразу. Переспите с этой мыслью до утра. В 80% случаев желание исчезнет.

Создание "подушки безопасности". Даже если вы откладываете по 200 гривен с каждой выплаты - это уже начало. Ваша цель — иметь сумму, которая позволит прожить 3 месяца без работы.

Питание дома. Одесса имеет замечательные рынки, например Привоз. Готовить самостоятельно — это не стыдно, это выгодно и полезно.

Разница в бюджете между домашними обедами и ланчами в кафе может составлять несколько тысяч гривен в месяц. Лучший способ потратить лишние деньги в 20 лет — это курсы, книги или спорт. Это то, что в будущем принесет вам значительно больше, чем очередная модная вечеринка.

Девушки в ресторане. Фото иллюстративное: freepik

Финансовый интеллект

Финансовая грамотность — это не об ограничениях, а о возможностях. Человек, который контролирует свои деньги, чувствует себя значительно увереннее. Он не боится завтрашнего дня и не зависит от настроения работодателя или родительской помощи. Одесса дает множество шансов для заработка и самореализации. Но чтобы ими воспользоваться, надо иметь холодную голову и чистый кошелек. Для начала проанализируйте свои расходы за последнюю неделю и подумайте, от чего можно отказаться без ущерба для комфорта. Ваше будущее "Я" точно скажет вам за это "спасибо".

Девушка с блокнотом. Фото иллюстративное: freepik

Напомним, мы сообщали, что одесские студенты постоянно становятся участниками сложного и азартного квеста по поиску жилья, где цена наконец встретится с качеством. Аренда квартиры или даже небольшой комнаты обычно становится наиболее весомой статьей расходов в месячном бюджете молодого человека, который приехал на учебу. Новини.LIVE собрали проверенные советы и лайфхаки, которые помогут грамотно спланировать бюджет.

Также мы сообщали, что Новини.LIVE подготовили несколько простых правил, чтобы не растеряться в первый рабочий день. Ведь выход на первую работу часто пугает, особенно в таком динамичном городе, как Одесса. Молодые специалисты нередко теряются среди новых обязанностей, что приводит к излишнему стрессу уже в первые часы общения с командой.