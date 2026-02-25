Фінансові помилки молоді в Одесі: як не витратити все

Молодь в кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перші власні гроші часто стають для молодих одеситів справжнім випробуванням, яке не всі проходять успішно. Замість того, щоб формувати капітал, новачки на ринку праці нерідко спускають зарплату за лічені дні на розваги та спонтанні забаганки. Досвідчені фінансисти зазначають, що відсутність планування заганяє молодь у борги.

Новини.LIVE зібрали прості правила, які допоможуть втримати баланс між задоволенням та фінансовою стабільністю.

Пастка "успішного життя"

Одеса — місто спокус. Коли ти молодий, маєш першу роботу і першу зарплату в кишені, здається, що весь світ належить тобі. Головна помилка, з якої все починається — це намагання відповідати певному статусу. Вечері в кафе у центрі міста, щоденна кава "на винос" за ціною повноцінного обіду та купівля брендових речей у кредит стають першим кроком до фінансової прірви. Психологи називають це "емоційними витратами". Молода людина хоче відчути себе дорослою та успішною тут і зараз. Але за кожним таким яскравим вечором зазвичай ідуть два тижні на мівіні або прохання у батьків "перекинути кілька сотень до зарплати". Важливо зрозуміти, що справжній успіх — це не сторіз із дорогого ресторану, а сума на вашому ощадному рахунку.

Люди в магазині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Життя в кредит

Друга критична помилка — це захоплення кредитними лімітами та розстрочками. Банківські додатки роблять процес позичання грошей занадто простим. Один клік — і у тебе новий смартфон, ще один — і ти купив кросівки, на які об’єктивно не заробив. Молодь в Одесі часто сприймає кредитний ліміт як частину своїх грошей. Це небезпечна ілюзія. Віддавати доводиться "свої" і з відсотками. Коли більша частина доходу йде на погашення попередніх боргів, людина втрачає можливість інвестувати у свій розвиток чи навчання. Фахівці радять використовувати кредитну картку лише для форс-мажорів, а не для щоденних витрат.

Банківська карта. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Дрібні витрати ​

Молодь в Одесі часто не помічає, як гроші витікають на дрібниці. Постійні поїздки на таксі замість прогулянки, підписки на непотрібні сервіси та спонтанні покупки біля кас супермаркетів непомітно з’їдають бюджет. До цього додаються шкідливі звички, витрати на які за місяць дорівнюють вартості вікенду в Карпатах. У підсумку тисячі гривень зникають на речі, які не приносять реальної користі, залишаючи гаманець порожнім уже в середині місяця.

Фото ілюстративне: freepik

Без контролю за дрібницями гроші просто "витікають крізь пальці". Почніть записувати кожну гривню. Сьогодні для цього є десятки зручних безкоштовних додатків. Через місяць такої фіксації ви будете шоковані тим, скільки ресурсів витрачається на те, що насправді не приносить щастя.

Оренда житла

Одеса — місто з дорогою нерухомістю. Бажання жити окремо від батьків — це круто і по-дорослому. Але часто молодь вибирає житло, яке їм не по кишені. Якщо оренда квартири забирає понад 50% вашого доходу, ви перебуваєте в зоні фінансового ризику. Будь-яка хвороба, ремонт техніки або затримка зарплати перетворяться на катастрофу. Розумніше на старті кар'єри ділити житло з другом або шукати скромніший варіант, але мати можливість відкладати хоча б 10-15% заробітку.

Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Як змінити ситуацію

Щоб не стати заручником власних фінансів, варто впровадити кілька звичок уже сьогодні.

Побачили круту річ? Не купуйте одразу. Переспіть з цією думкою до ранку. У 80% випадків бажання зникне.

Створення "подушки безпеки". Навіть якщо ви відкладаєте по 200 гривень з кожної виплати — це вже початок. Ваша мета — мати суму, яка дозволить прожити 3 місяці без роботи.

Харчування вдома. Одеса має чудові ринки, як-от Привоз. Готувати самостійно — це не соромно, це вигідно і корисно.

Різниця в бюджеті між домашніми обідами та ланчами в кафе може складати кілька тисяч гривень на місяць. Найкращий спосіб витратити зайві гроші в 20 років — це курси, книги або спорт. Це те, що в майбутньому принесе вам значно більше, ніж чергова модна вечірка.

Дівчата в ресторані. Фото ілюстративне: freepik

Фінансовий інтелект

Фінансова грамотність — це не про обмеження, а про можливості. Людина, яка контролює свої гроші, відчуває себе значно впевненіше. Вона не боїться завтрашнього дня і не залежить від настрою роботодавця чи батьківської допомоги. Одеса дає безліч шансів для заробітку та самореалізації. Але щоб ними скористатися, треба мати холодну голову і чистий гаманець. Для початку проаналізуйте свої витрати за останній тиждень і подумайте, від чого можна відмовитися без шкоди для комфорту. Ваше майбутнє "Я" точно скаже вам за це "дякую".

Дівчина з блокнотом. Фото ілюстративне: freepik

