Головна Одеса Офіс чи дім — як змінюється ринок праці в Одесі

Офіс чи дім — як змінюється ринок праці в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 21:21
Дистанційка чи офіс в Одесі 2026: де вигідніше працювати та наймати
Чоловік з ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ринок праці в Одесі остаточно розділився на два табори: тих, хто полює за комфортним офісом у центрі міста, та тих, хто працює з дому. Одеські роботодавці почали активно переглядати умови праці, щоб заманити талановитих фахівців до своїх лав. Вони все частіше відмовляються від класичних моделей, адже утримання великих приміщень стає фінансовим тягарем.

Новини.LIVE проаналізували, чому "віддаленка" — це більше не вимушений захід, а стратегічний вибір бізнесу.

Дистанційна робота

Сучасний тренд — повний перехід на дистанційну роботу. Для компанії це, перш за все, колосальне скорочення витрат. Оренда офісу, меблі, комунальні послуги та утримання робочого місця кожного співробітника коштують дорого. Крім того, в умовах енергодефіциту забезпечити величезний опенспейс потужними генераторами та пальним — це окрема стаття видатків. Якщо команда працює вдома, потреба в мега-генераторах зникає сама собою.

Люди працюють в офісі. Фото ілюстративне: freepik

Ще один критичний плюс — географія. Компанії більше не прив’язані до Одеси. Вони можуть наймати крутих профі з будь-якого міста України, що дозволяє залучати кращі таланти без витрат на їхній переїзд. Головне — дотримання дедлайнів та чітке виконання KPI, а сучасні засоби комунікації дозволяють створити повноцінний віртуальний офіс, де робота кипить так само інтенсивно, як і в реальному.

Офісна робота

Попри загальну цифровізацію, фізичні офіси залишаються актуальними для вирішення специфічних завдань. Головна перевага "контори" сьогодні — це швидкість. Будь-які питання, що потребують паперової роботи або особистого підпису, вирішуються тут і зараз. Крім того, отримати відповідь від колеги можна за секунду, просто підійшовши до його столу, замість очікування повідомлення в месенджері. Проте необхідність щодня долати затори в районі Привозу чи Пересипу стає серйозним демотиватором для молоді, яка цінує кожну хвилину свого часу.

Хлопець вийшов з громадського транспорту. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

Гібридний формат

Найбільш життєздатною моделлю в Одесі став гібридний графік. Це дозволяє бізнесу тримати невеликий "штаб" для критичних нарад та паперової роботи, тоді як основна частина команди працює автономно. Це ідеальний компроміс. Компанія економить на оренді та світлі, а працівник отримує свободу та гнучкість.

Чоловык за ноутбуком. Фото ілюстративне: freepik

Найбільше від переходу на дистанційку виграють сфери IT, маркетингу та логістики, де результат легко виміряти цифрами. Натомість офісна робота залишається прерогативою секторів, де важливий фізичний документообіг або безпосередня присутність біля портових терміналів. Сьогодні вибір місця роботи в Одесі — це вибір між швидкістю "паперових" рішень в офісі та ефективністю віртуального простору, який дає змогу компаніям розвиватися швидше та дешевше.

Нагадаємо, ми повідомляли, що повномасштабна війна змусила молодь в Одесі швидко адаптуватися до нових реалій. Компанії скорочують штати, змінюють формати роботи або релокуються. Водночас зростає попит на фахівців у сфері IT, цифрового маркетингу, дизайну, аналітики, освіти та волонтерських проєктів.

Також ми писали, що навіть маючи 200 гривень у кишені молодь в Одесі може знайти цікаві варіанти відпочинку. За бажання тут є можливість організувати собі насичений день із перекусом, мистецтвом та яскравими враженнями. 

 

Одеса робота Одеська область Новини Одеси дистанційна робота
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
