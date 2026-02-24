Кар’єра молоді в Одесі під час війни: поради

Одеська молодь. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Війна змінила ринок праці в Одесі, але не зупинила кар’єрні плани молоді. Частина професій зникла, інші — навпаки стали затребуванішими. Молоді люди все частіше шукають роботу онлайн, навчаються паралельно з роботою та пробують себе у нових сферах. Кар’єра під час війни стала складнішою, але й більш гнучкою.

Журналісти Новини.LIVE зібрали поради, як балансувати між атаками, роботою та самореалізацією.

Вибір професії

Повномасштабна війна змусила молодь в Одесі швидко адаптуватися до нових реалій. Компанії скорочують штати, змінюють формати роботи або релокуються. Водночас зростає попит на фахівців у сфері IT, цифрового маркетингу, дизайну, аналітики, освіти та волонтерських проєктів. Багато молодих одеситів обирають дистанційну роботу. Це дає змогу співпрацювати з українськими й закордонними компаніями та не прив’язуватися до одного міста. Онлайн-курси, безкоштовні освітні платформи й стажування стали одним із головних інструментів для старту або зміни професії.

Розвиток молоді

Молодим фахівцям радять не відкладати розвиток "на після війни". Навіть невеликий досвід, фриланс або участь у соціальних ініціативах можуть стати перевагою в резюме. Важливо також розвивати універсальні навички: комунікацію, критичне мислення, знання іноземних мов та вміння працювати в команді. Окремий напрям — робота з українськими бізнесами, які відновлюються або запускаються з нуля. Стартапи та локальні проєкти часто шукають мотивовану молодь і готові навчати на практиці. Для багатьох це шанс не лише заробити, а й долучитися до відбудови країни.

Кар’єрний шлях під час війни рідко буває прямим. Проте гнучкість, постійне навчання та готовність до змін допомагають молоді Одеси будувати майбутнє вже сьогодні.

