Україна
Комунальні послуги — як молодим осдеситам отримати допомогу

Комунальні послуги — як молодим осдеситам отримати допомогу

Дата публікації: 22 лютого 2026 11:39
Оформлення субсидії на комуналку для молодих одеситів сімей: алгоритм
Хлопець з дівчиною стоять на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Молодим сім’ям в Одесі, які стикаються з високими рахунками за комунальні послуги, держава може допомогти через субсидію або пільги. Ці механізми зменшують витрати на газ, світло, тепло, воду та вивезення сміття.

Новини.LIVE розповідає, хто може отримати допомогу, які документи потрібні і як подати заяву.

Читайте також:

Субсидія на оплату ЖКХ

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг — це державна підтримка, яка допомагає частково або повністю покрити витрати на комуналку, якщо вони перевищують певний відсоток від доходу сім’ї. За даними Міністерства соціальної політики, основна умова для отримання субсидії в Україні — якщо витрати на комуналку складають понад 15 % середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Подати заяву на субсидію сьогодні можна двома способами: онлайн через портал державних послуг "Дія" або офлайн у Пенсійному фонді України чи органах соціального захисту населення за місцем проживання. Онлайн-оформлення стало простішим завдяки обміну даними між реєстрами, і тепер заяву можна подати приблизно за 10–15 хвилин, не виходячи з дому.

Застосунок Дія відкритий на телефоні
Людина відкриває застосунок на телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Які документи потрібні для субсидії

Для подачі потрібно кілька документів. Обов’язково — заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи і витрати усіх членів сім’ї. Якщо сім’я орендує житло, варто додати копію договору найму. Можуть знадобитися довідки про доходи членів домогосподарства, ІВАН-код та інші документи за потреби.

Якщо у сім’ї є пільговики, наприклад, багатодітні батьки, вони мають право на знижку до 50 % плати за комуналку в межах соціальних норм житла та нормативів послуг. Важливо знати, що одночасне нарахування і пільг, і субсидій за однією адресою законодавством не передбачено. Сім’я обирає один тип підтримки.

Діти на санках
Діти катаються на санках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після подання документів рішення про призначення субсидії ухвалюють упродовж кількох тижнів. Сума допомоги залежить від доходів сім’ї, кількості її членів та фактичних витрат на комунальні послуги. Субсидія може зменшити щомісячні платежі або навіть покрити їх повністю.

Більше про фінанси на життя

Нагадаємо, самостійне життя в Одесі починається з оренди: однокімнатна квартира коштує 6 000–8 000 грн у спальному районі та 10 000-14 000 грн у центрі, плюс депозит за місяць. Комунальні послуги для однокімнатного житла — 1000-3000 грн. На інтернет і мобільний зв’язок потрібно 200-300 грн за кожну послугу, на харчування — близько 1900-2100 грн на місяць. Додатково варто закласти витрати на транспорт і побутові покупки після переїзду.

Також ми писали, що молодим людям в Одесі дедалі частіше радять створювати фінансову подушку безпеки. Експерти з фінансової грамотності кажуть, що потрібно орієнтуватися на суму, що дорівнює витратам за три–шість місяців життя. Таку рекомендацію публікує, зокрема, Національний банк України у матеріалах із фінансового планування.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
