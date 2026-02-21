Фінансова подушка для молоді Одеси: реальні суми

Людина ховає гроші в гаманець. Фото: Новини.LIVE

Молодим людям в Одесі дедалі частіше радять створювати фінансову подушку безпеки. В умовах нестабільної економіки та війни резервні кошти допомагають уникнути боргів і стресу.

Новини.LIVE зібрали рекомендації експертів та приклади розрахунків, які допоможуть зрозуміти, яку суму варто накопичити.

Що таке фінансова подушка

Фінансова подушка — це гроші, які покривають базові витрати у разі втрати доходу або непередбачених ситуацій. Експерти з фінансової грамотності радять орієнтуватися на суму, що дорівнює витратам за три–шість місяців життя. Таку рекомендацію публікує, зокрема, Національний банк України у матеріалах із фінансового планування.

Скільки потрібно відкладати грошей

Щоб зрозуміти, скільки потрібно саме вам, спершу підрахуйте щомісячні витрати. Для молодої людини в Одесі вони можуть виглядати так:

оренда однокімнатної квартири 8 000-12 000 грн,

комунальні послуги для житла площею близько 35 кв.м 1 000-1 500 грн у теплий сезон і до 2 500-3 000 грн узимку,

харчування 3 000-5 000 грн, транспорт 500-1 000 грн,

мобільний зв’язок та інтернет 400-600 грн.

У підсумку базові витрати можуть становити приблизно від 15 000 до 20 000 грн на місяць.

Жінка рахує витрати на калькуляторі. Фото: Новини.LIVE

Якщо ваш щомісячний бюджет дорівнює 16 000 грн, мінімальна подушка на три місяці має становити близько 48 000 грн. Для шести місяців це вже 96 000 грн. Якщо витрати ближчі до 20 000 грн, то резерв на пів року складе близько 120 000 грн. Саме така сума дозволить спокійно шукати нову роботу або покривати витрати без кредитів.

Фахівці радять відкладати щонайменше 10-20 % доходу. Якщо зарплата становить 18 000 грн, це 1 800-3 600 грн на місяць. За рік можна накопичити від 21 600 до 43 200 грн. Якщо дохід 25 000 грн і відкладати 5 000 грн щомісяця, за 12 місяців сума становитиме 60 000 грн.

Як ефективно накопичувати гроші

Щоб ефективно накопичувати, ведіть облік витрат і регулярно переглядайте бюджет. Це дозволить побачити, куди йдуть гроші щомісяця, і визначити, де можна скоротити витрати. Поступове регулярне відкладання, навіть невеликих сум, з часом створює надійний фінансовий резерв.

