Сколько нужно иметь в запасе молодым одесситам

Молодежи в Одессе все чаще советуют создавать финансовую подушку для безопасности. В условиях нестабильной экономики и войны резервные средства помогают избежать долгов и стресса.

Новини.LIVE собрали рекомендации экспертов и примеры расчетов, которые помогут понять, какую сумму стоит накопить.

Что такое финансовая подушка

Финансовая подушка — это деньги, которые покрывают базовые расходы в случае потери дохода или непредвиденных ситуаций. Эксперты по финансовой грамотности советуют ориентироваться на сумму, равную расходам за три-шесть месяцев жизни. Такую рекомендацию публикует, в частности, Национальный банк Украины в материалах по финансовому планированию.

Сколько нужно откладывать денег

Чтобы понять, сколько нужно именно вам, сначала подсчитайте ежемесячные расходы. Для молодого человека в Одессе они могут выглядеть так:

аренда однокомнатной квартиры 8 000-12 000 грн,

коммунальные услуги для жилья площадью около 35 кв.м 1 000-1 500 грн в теплый сезон и до 2 500-3 000 грн зимой,

питание 3 000-5 000 грн, транспорт 500-1 000 грн,

мобильная связь и интернет 400-600 грн.

В итоге базовые расходы могут составлять примерно от 15 000 до 20 000 грн в месяц.

Если ваш ежемесячный бюджет равен 16 000 грн, минимальная подушка на три месяца должна составлять около 48 000 грн. Для шести месяцев это уже 96 000 грн. Если расходы ближе к 20 000 грн, то резерв на полгода составит около 120 000 грн. Именно такая сумма позволит спокойно искать новую работу или покрывать расходы без кредитов.

Специалисты советуют откладывать минимум 10-20 % дохода. Если зарплата составляет 18 000 грн, это 1 800-3 600 грн в месяц. За год можно накопить от 21 600 до 43 200 грн. Если доход 25 000 грн и откладывать 5 000 грн ежемесячно, за 12 месяцев сумма составит 60 000 грн.

Как эффективно накапливать деньги

Чтобы эффективно накапливать, ведите учет расходов и регулярно пересматривайте бюджет. Это позволит увидеть, куда уходят деньги ежемесячно, и определить, где можно сократить расходы. Постепенное регулярное откладывание, даже небольших сумм, со временем создает надежный финансовый резерв.

