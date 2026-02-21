Сколько нужно иметь в запасе молодым одесситам

Резерв на черный день — сколько нужно откладывать одесситам
Молодежи в Одессе все чаще советуют создавать финансовую подушку для безопасности. В условиях нестабильной экономики и войны резервные средства помогают избежать долгов и стресса.
Новини.LIVE собрали рекомендации экспертов и примеры расчетов, которые помогут понять, какую сумму стоит накопить.
Что такое финансовая подушка
Финансовая подушка — это деньги, которые покрывают базовые расходы в случае потери дохода или непредвиденных ситуаций. Эксперты по финансовой грамотности советуют ориентироваться на сумму, равную расходам за три-шесть месяцев жизни. Такую рекомендацию публикует, в частности, Национальный банк Украины в материалах по финансовому планированию.
Сколько нужно откладывать денег
Чтобы понять, сколько нужно именно вам, сначала подсчитайте ежемесячные расходы. Для молодого человека в Одессе они могут выглядеть так:
- аренда однокомнатной квартиры 8 000-12 000 грн,
- коммунальные услуги для жилья площадью около 35 кв.м 1 000-1 500 грн в теплый сезон и до 2 500-3 000 грн зимой,
- питание 3 000-5 000 грн, транспорт 500-1 000 грн,
- мобильная связь и интернет 400-600 грн.
В итоге базовые расходы могут составлять примерно от 15 000 до 20 000 грн в месяц.
Если ваш ежемесячный бюджет равен 16 000 грн, минимальная подушка на три месяца должна составлять около 48 000 грн. Для шести месяцев это уже 96 000 грн. Если расходы ближе к 20 000 грн, то резерв на полгода составит около 120 000 грн. Именно такая сумма позволит спокойно искать новую работу или покрывать расходы без кредитов.
Специалисты советуют откладывать минимум 10-20 % дохода. Если зарплата составляет 18 000 грн, это 1 800-3 600 грн в месяц. За год можно накопить от 21 600 до 43 200 грн. Если доход 25 000 грн и откладывать 5 000 грн ежемесячно, за 12 месяцев сумма составит 60 000 грн.
Как эффективно накапливать деньги
Чтобы эффективно накапливать, ведите учет расходов и регулярно пересматривайте бюджет. Это позволит увидеть, куда уходят деньги ежемесячно, и определить, где можно сократить расходы. Постепенное регулярное откладывание, даже небольших сумм, со временем создает надежный финансовый резерв.
