Оформление субсидии на коммуналку для молодых семей в Одессе: инструкция

Молодым одесситам, которые сталкиваются с высокими счетами за коммунальные услуги, государство может помочь через субсидию или льготы. Эти механизмы уменьшают расходы на газ, свет, тепло, воду и вывоз мусора.

Субсидия на оплату ЖКХ

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг - это государственная поддержка, которая помогает частично или полностью покрыть расходы на коммуналку, если они превышают определенный процент от дохода семьи. По данным Министерства социальной политики, основное условие для получения субсидии в Украине — если расходы на коммуналку составляют более 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Подать заявление на субсидию сегодня можно двумя способами: онлайн через портал государственных услуг "Дія" или офлайн в Пенсионном фонде Украины или органах социальной защиты населения по месту жительства. Онлайн-оформление стало проще благодаря обмену данными между реестрами, и теперь заявление можно подать примерно за 10-15 минут, не выходя из дома.

Какие документы нужны для субсидии

Для подачи нужно несколько документов. Обязательно — заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах всех членов семьи. Если семья арендует жилье, стоит приложить копию договора найма. Могут понадобиться справки о доходах членов домохозяйства, ІВАН-код и другие документы при необходимости.

Если в семье есть льготники, например, многодетные родители, они имеют право на скидку до 50% платы за коммуналку в пределах социальных норм жилья и нормативов услуг. Важно знать, что одновременное начисление и льгот, и субсидий по одному адресу законодательством не предусмотрено. Семья выбирает один тип поддержки.

После подачи документов решение о назначении субсидии принимают в течение нескольких недель. Сумма помощи зависит от доходов семьи, количества ее членов и фактических расходов на коммунальные услуги. Субсидия может уменьшить ежемесячные платежи или даже покрыть их полностью.

Напомним, самостоятельная жизнь в Одессе начинается с аренды: однокомнатная квартира стоит 6 000-8 000 грн в спальном районе и 10 000-14 000 грн в центре, плюс депозит за месяц. Коммунальные услуги для однокомнатного жилья — 1000-3000 грн. На интернет и мобильную связь нужно 200-300 грн за каждую услугу, на питание — около 1900-2100 грн в месяц. Дополнительно стоит заложить расходы на транспорт и бытовые покупки после переезда.

Также мы писали, что молодым людям в Одессе все чаще советуют создавать финансовую подушку безопасности. Эксперты по финансовой грамотности говорят, что нужно ориентироваться на сумму, равную расходам за три-шесть месяцев жизни. Такую рекомендацию публикует, в частности, Национальный банк Украины в материалах по финансовому планированию.