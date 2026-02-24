Видео
Україна
Видео

Карьера во время войны — на что стоит обратить внимание одесситам

Карьера во время войны — на что стоит обратить внимание одесситам

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 15:10
Карьера молодежи в Одессе во время войны: советы
Одесская молодежь. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Война изменила рынок труда в Одессе, но не остановила карьерные планы молодежи. Часть профессий исчезла, другие — наоборот стали более востребованными. Молодые люди все чаще ищут работу онлайн, учатся параллельно с работой и пробуют себя в новых сферах. Карьера во время войны стала сложнее, но и более гибкой.

Журналисты Новини.LIVE собрали советы, как балансировать между атаками, работой и самореализацией.

Читайте также:

Выбор профессии

Полномасштабная война заставила молодежь в Одессе быстро адаптироваться к новым реалиям. Компании сокращают штаты, меняют форматы работы или релоцируются. В то же время растет спрос на специалистов в сфере IT, цифрового маркетинга, дизайна, аналитики, образования и волонтерских проектов. Многие молодые одесситы выбирают дистанционную работу. Это позволяет сотрудничать с украинскими и зарубежными компаниями и не привязываться к одному городу. Онлайн-курсы, бесплатные образовательные платформы и стажировки стали одним из главных инструментов для старта или смены профессии.

Робота для молоді під час війни
Парень за ноутбуком. Фото иллюстративное: freepik

Развитие молодежи

Молодым специалистам советуют не откладывать развитие "на после войны". Даже небольшой опыт, фриланс или участие в социальных инициативах могут стать преимуществом в резюме. Важно также развивать универсальные навыки: коммуникацию, критическое мышление, знание иностранных языков и умение работать в команде. Отдельное направление — работа с украинскими бизнесами, которые восстанавливаются или запускаются с нуля. Стартапы и локальные проекты часто ищут мотивированную молодежь и готовы обучать на практике. Для многих это шанс не только заработать, но и приобщиться к восстановлению страны.

Робота для молоді під час війни
Девушки учатся. Фото иллюстративное: freepik

Карьерный путь во время войны редко бывает прямым. Однако гибкость, постоянное обучение и готовность к изменениям помогают молодежи Одессы строить будущее уже сегодня.

Напомним, мы сообщали, что даже имея 200 гривен в кармане молодежь в Одессе может найти интересные варианты отдыха. При желании здесь есть возможность организовать себе насыщенный день с перекусом, искусством и яркими впечатлениями.

Также мы писали о том, выгодно ли молодежи иметь авто в Одессе. Несмотря на то, что собственный автомобиль дает мобильность и свободу передвижения, но он также требует регулярных расходов. Молодые люди часто не учитывают все категории расходов, когда думают о покупке машины.

Одесса работа Одесская область Новости Одессы дистанционная работа молодежь
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
