Україна
Одесса Где отдохнуть одесской молодёжи за 200 гривен — места и локации

Где отдохнуть одесской молодёжи за 200 гривен — места и локации

Ua ru
23 февраля 2026
Где отдохнуть в Одессе недорого: развлечения и заведения до 200 грн
Девушки на пляже пьют кофе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса всегда славилась как город для элитного отдыха, но местная молодежь отлично знает, как весело провести время почти бесплатно. Даже с бюджетом в 200 гривен можно устроить насыщенный день с вкусным перекусом, посещением культурных мероприятий и запоминающимися впечатлениями.

Новини.LIVE собрали для одесситов варианты бюджетного отдыха до 200 гривен.



Культурный шок

Многие привыкают к мысли, что поход в музей или театр — это дорого. В Одессе это миф. Если вы студент, ваши возможности расширяются вдвое, но даже без удостоверения есть варианты. Во-первых, обратите внимание на Музей западного и восточного искусства или Одесский художественный музей (OFAM). У них часто бывают дни открытых дверей (обычно это последнее воскресенье месяца или конкретные фиксированные даты), когда вход свободный для всех. В остальные дни билет для молодежи стоит около 50-100 гривен. Это оставляет вам еще сотню на кофе с круассаном во дворике.

Во-вторых, одесская Кирха и Оперный театр. Нет, билет в ложу за 200 гривен вы не купите, но на галерку Оперы иногда можно "ухватить" билеты за 150 гривен, если бронировать заранее. А в Кирхе часто проводят благотворительные органные концерты, где вход — это свободный взнос, или символическая сумма.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 1
Одесская Кирха. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Гастрономический квест

Когда в кармане 200 гривен, рестораны в Аркадии лучше обойти стороной. Но Одесса — это столица уличной еды. Легендарная шаурма на Преображенской или возле Политеха. Это классика. Большая порция, которая заменит и обед, и ужин, обойдется вам в 130-160 гривен. У вас еще останется 40 гривен на чай или минералку. На Привозе можно не просто купить продукты, но и устроить себе "дегустационный тур". Купить стакан свежей жареной семечки, горячую брынзу или крафтовую булочку в пекарне неподалеку — это особый вайб, который стоит копейки.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 2
Люди на Привозе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Бесплатные "фишки" города

Иногда лучшие развлечения вообще не требуют денег. Одесса создана для прогулок, которые вдохновляют. Дворики Молдаванки — это бесплатный музей под открытым небом. Главное — вести себя тихо и с уважением к жителям. Вы найдете там белье на веревках, витые лестницы и толстых одесских котов, которые станут звездами вашего Instagram. Трасса здоровья. Возьмите свой лонгборд, ролики или просто удобные кроссовки. Огромная зона вдоль моря позволяет дышать йодом и наслаждаться видами совершенно бесплатно. В Одессе активно работают молодежные пространства и библиотеки нового формата. Там часто проходят бесплатные кинопоказы, разговорные клубы английского или лекции об искусстве. Вы потратите 0 гривен, а получите новые знания и знакомства.

Відпочинок в Одесі за 200 гривень
Трасса здоровья в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Море как главный антистресс

Самое главное развлечение Одессы доступно каждому. Но чтобы это не было банально, советуем сменить локацию. Вместо переполненного Ланжерона, потратьте немного больше времени и доедьте до отдаленных пляжей на 13-й или 16-й станции Фонтана. Там меньше людей, чище воздух и есть возможность спокойно посидеть на пирсе с термосом чая, купленным за остаток вашего бюджета.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 4
Одесситы на море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вечерняя программа

Вечером Одесса преображается. Уличные музыканты на Дерибасовской или на Биржевой площади иногда играют на уровне профессиональных филармоний. Вы можете присоединиться к толпе, послушать качественный рок или джаз, бросить 20-50 гривен в футляр гитары "на удачу" и все равно остаться в плюсе. Также не забывайте о бесплатных выставках в галереях современного искусства в центре города. Обычно вход туда свободный, а атмосфера позволяет почувствовать себя частью богемы.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 5
Молодежь танцует на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, выгодно ли молодежи иметь авто в Одессе. Несмотря на то, что собственный автомобиль дает мобильность и свободу передвижения, но он также требует регулярных расходов. Молодые люди часто не учитывают все категории расходов, когда думают о покупке машины.

Также мы писали, что молодые семьи в Одессе, которые сталкиваются с высокими счетами за коммунальные услуги, государство может помочь через субсидию или льготы. Эти механизмы уменьшают расходы на газ, свет, тепло, воду и вывоз мусора.

Одесса отдых развлечения молодежь
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
