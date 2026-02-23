Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок за 200 гривень — куди піти одеській молоді

Відпочинок за 200 гривень — куди піти одеській молоді

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:55
Де відпочити в Одесі недорого: розваги та заклади до 200 грн
Дівчата на пляжі п'ють каву. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса завжди вважалася містом для багатого відпочинку, проте місцева молодь знає секретні способи розважитися майже задарма. Навіть маючи в кишені всього 200 гривень, можна організувати собі насичений день із перекусом, мистецтвом та яскравими враженнями. 

Новини.LIVE зібрали для одеситів варіанти бюджетного відпочинку до 200 гривень.

Реклама
Читайте також:

Культурний шок

Багато хто звикає до думки, що похід у музей чи театр — це дорого. В Одесі це міф. Якщо ви студент, ваші можливості розширюються вдвічі, але навіть без посвідчення є варіанти. По-перше, зверніть увагу на Музей західного та східного мистецтва або Одеський художній музей (OFAM). У них часто бувають дні відкритих дверей (зазвичай це остання неділя місяця або конкретні фіксовані дати), коли вхід вільний для всіх. В інші дні квиток для молоді коштує близько 50–100 гривень. Це залишає вам ще сотню на каву з круасаном у дворику.

По-друге, одеська Кірха та Оперний театр. Ні, квиток у ложу за 200 гривень ви не купите, але на галерку Опери іноді можна "вполювати" квитки за 150 гривень, якщо бронювати заздалегідь. А в Кірсі часто проводять благодійні органні концерти, де вхід — це вільний внесок, або символічна сума.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 1
Одеська Кірха. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Гастрономічний квест

Коли в кишені 200 гривень, ресторани в Аркадії краще обійти стороною. Але Одеса — це столиця вуличної їжі. Легендарна шаурма на Преображенській або біля Політеху. Це класика. Велика порція, яка замінить і обід, і вечерю, обійдеться вам у 130–160 гривень. У вас ще залишиться 40 гривень на чай або мінералку. На Привозі можна не просто купити продукти, а й влаштувати собі "дегустаційний тур". Купити склянку свіжого смаженого насіння, гарячу бринзу або крафтову булочку в пекарні неподалік — це особливий вайб, який коштує копійки.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 2
Люди на Привозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Безкоштовні "фішки" міста

Інколи найкращі розваги взагалі не потребують грошей. Одеса створена для прогулянок, які надихають. Дворики Молдаванки — це безкоштовний музей просто неба. Головне — поводитися тихо і з повагою до мешканців. Ви знайдете там білизну на мотузках, кручені сходи та товстих одеських котів, які стануть зірками вашого Instagram. Траса здоров'я. Візьміть свій лонгборд, ролики або просто зручні кросівки. Величезна зона вздовж моря дозволяє дихати йодом і насолоджуватися краєвидами абсолютно безкоштовно. В Одесі активно працюють молодіжні простори та бібліотеки нового формату. Там часто проходять безкоштовні кінопокази, розмовні клуби англійської чи лекції про мистецтво. Ви витратите 0 гривень, а отримаєте нові знання та знайомства.

Відпочинок в Одесі за 200 гривень
Траса здоров'я в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Море як головний антистрес

Найголовніша розвага Одеси доступна кожному. Але щоб це не було банально, радимо змінити локацію. Замість переповненого Ланжерона, витратьте трохи більше часу і доїдьте до віддалених пляжів на 13-й чи 16-й станції Фонтану. Там менше людей, чистіше повітря і є можливість спокійно посидіти на пірсі з термосом чаю, купленим за залишок вашого бюджету.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 4
Одесити на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вечірня програма

Ввечері Одеса перетворюється. Вуличні музиканти на Дерибасівській чи на Біржовій площі іноді грають на рівні професійних філармоній. Ви можете приєднатися до натовпу, послухати якісний рок чи джаз, кинути 20–50 гривень у футляр гітари "на удачу" і все одно залишитися в плюсі. Також не забувайте про безкоштовні виставки у галереях сучасного мистецтва в центрі міста. Зазвичай вхід туди вільний, а атмосфера дозволяє відчути себе частиною богеми.

Розваги для молоді за 200 грн — куди піти в Одесі - фото 5
Молодь танцює на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи вигідно молоді мати авто в Одесі. Попри те, що власний автомобіль дає мобільність і свободу пересування, але він також потребує регулярних витрат. Молоді люди часто не враховують всі категорії розходів, коли думають про купівлю машини.

Також ми писали, що молоді сім’ї в Одесі, які стикаються з високими рахунками за комунальні послуги, держава може допомогти через субсидію або пільги. Ці механізми зменшують витрати на газ, світло, тепло, воду та вивезення сміття.

Одеса відпочинок Одеська область Новини Одеси розваги молодь
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації