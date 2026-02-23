Де відпочити в Одесі недорого: розваги та заклади до 200 грн

Дівчата на пляжі п'ють каву. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса завжди вважалася містом для багатого відпочинку, проте місцева молодь знає секретні способи розважитися майже задарма. Навіть маючи в кишені всього 200 гривень, можна організувати собі насичений день із перекусом, мистецтвом та яскравими враженнями.

Новини.LIVE зібрали для одеситів варіанти бюджетного відпочинку до 200 гривень.

Культурний шок

Багато хто звикає до думки, що похід у музей чи театр — це дорого. В Одесі це міф. Якщо ви студент, ваші можливості розширюються вдвічі, але навіть без посвідчення є варіанти. По-перше, зверніть увагу на Музей західного та східного мистецтва або Одеський художній музей (OFAM). У них часто бувають дні відкритих дверей (зазвичай це остання неділя місяця або конкретні фіксовані дати), коли вхід вільний для всіх. В інші дні квиток для молоді коштує близько 50–100 гривень. Це залишає вам ще сотню на каву з круасаном у дворику.

По-друге, одеська Кірха та Оперний театр. Ні, квиток у ложу за 200 гривень ви не купите, але на галерку Опери іноді можна "вполювати" квитки за 150 гривень, якщо бронювати заздалегідь. А в Кірсі часто проводять благодійні органні концерти, де вхід — це вільний внесок, або символічна сума.

Одеська Кірха. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Гастрономічний квест

Коли в кишені 200 гривень, ресторани в Аркадії краще обійти стороною. Але Одеса — це столиця вуличної їжі. Легендарна шаурма на Преображенській або біля Політеху. Це класика. Велика порція, яка замінить і обід, і вечерю, обійдеться вам у 130–160 гривень. У вас ще залишиться 40 гривень на чай або мінералку. На Привозі можна не просто купити продукти, а й влаштувати собі "дегустаційний тур". Купити склянку свіжого смаженого насіння, гарячу бринзу або крафтову булочку в пекарні неподалік — це особливий вайб, який коштує копійки.

Люди на Привозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Безкоштовні "фішки" міста

Інколи найкращі розваги взагалі не потребують грошей. Одеса створена для прогулянок, які надихають. Дворики Молдаванки — це безкоштовний музей просто неба. Головне — поводитися тихо і з повагою до мешканців. Ви знайдете там білизну на мотузках, кручені сходи та товстих одеських котів, які стануть зірками вашого Instagram. Траса здоров'я. Візьміть свій лонгборд, ролики або просто зручні кросівки. Величезна зона вздовж моря дозволяє дихати йодом і насолоджуватися краєвидами абсолютно безкоштовно. В Одесі активно працюють молодіжні простори та бібліотеки нового формату. Там часто проходять безкоштовні кінопокази, розмовні клуби англійської чи лекції про мистецтво. Ви витратите 0 гривень, а отримаєте нові знання та знайомства.

Траса здоров'я в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Море як головний антистрес

Найголовніша розвага Одеси доступна кожному. Але щоб це не було банально, радимо змінити локацію. Замість переповненого Ланжерона, витратьте трохи більше часу і доїдьте до віддалених пляжів на 13-й чи 16-й станції Фонтану. Там менше людей, чистіше повітря і є можливість спокійно посидіти на пірсі з термосом чаю, купленим за залишок вашого бюджету.

Одесити на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вечірня програма

Ввечері Одеса перетворюється. Вуличні музиканти на Дерибасівській чи на Біржовій площі іноді грають на рівні професійних філармоній. Ви можете приєднатися до натовпу, послухати якісний рок чи джаз, кинути 20–50 гривень у футляр гітари "на удачу" і все одно залишитися в плюсі. Також не забувайте про безкоштовні виставки у галереях сучасного мистецтва в центрі міста. Зазвичай вхід туди вільний, а атмосфера дозволяє відчути себе частиною богеми.

Молодь танцює на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

