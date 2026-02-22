Витрати на авто в Одесі для молоді

Людина прибирає сніг з машини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Власний автомобіль дає мобільність і свободу пересування, але він також потребує регулярних витрат. Молоді люди в Одесі часто не враховують всі категорії розходів, коли думають про купівлю машини.

Новини.LIVE розповідає, скільки реально коштує утримання авто і чи варто його мати, якщо бюджет обмежений.

Влане авто в Одесі: які витрати

Наявність власного авто в Одесі означає свободу від графіка громадського транспорту та швидші поїздки в неспокійний вечірній час. Але перш ніж купувати машину, молодим людям варто зрозуміти, скільки вона коштує не тільки при покупці, а й у повсякденному житті.

Однією із головних регулярних витрат є пальне. Якщо автомобіль витрачає приблизно 6-7 літрів бензину на 100 км, а середня щомісячна відстань складає близько 1000 км, це означає витрати від 3000 до 5000 грн щомісяця лише на пальне.

Чоовік на заправці.

Також обов’язковий поліс автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) зазвичай коштує в середньому 4 000 гривень на рік і залежить від моделі авто, стажу водія та регіону. Деякі водії також оформлюють розширене страхування КАСКО, яке може додатково забрати частину бюджету.

Технічне обслуговування автівки

Регулярне технічне обслуговування та планові роботи теж мають свою ціну. Навіть базові роботи, такі як заміна оливи, фільтрів та діагностика, можуть обійтися кількома тисячами гривень на рік. Якщо машина стара або потребує ремонту, витрати можуть значно зрости.

Крім того, є додаткові витрати, які рідко враховують новачки. Це миття машини, сезонна заміна шин, ремонт після дрібних пошкоджень, паркування та штрафи за порушення. За даними деяких експертів, тільки миття авто може коштувати від 5000 до 10 000 грн на рік.

Машина на евакуаторі.

Таблиці розрахунків показують, що загальні витрати на авто в Україні можуть становити від 70 000 грн на рік для бюджетних моделей до понад 300 000 грн для преміального транспорту. До цієї суми входять пальне, техобслуговування, страховка і додаткові витрати.

Окрему тему становлять електромобілі. Вони мають нижчі витрати на пальне, оскільки зарядка коштує дешевше за бензин. Для власників електрокарів в Одесі це може бути важливою економією. Проте такі авто часто дорожчі у покупці та потребують доступу до зарядних станцій, що в сьогоднішніх умовах відключень електроенергії є досить ризикованою покупкою.

Нагадаємо, молодим людям в Одесі дедалі частіше радять створювати фінансову подушку безпеки. Щоб ефективно накопичувати, ведіть облік витрат і регулярно переглядайте бюджет. Це дозволить побачити, куди йдуть гроші щомісяця, і визначити, де можна скоротити витрати.

Також ми писали, що почати самостійне життя в Одесі означає запланувати головну частину бюджету на оренду житла. Окремо варто врахувати комунальні платежі. Інтернет та мобільний зв’язок — ще одна обов’язкова стаття витрат. Не менш важливими є транспортні витрати.