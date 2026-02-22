Автомобиль в Одессе: расходы для молодых водителей

Человек убирает снег с машины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Собственный автомобиль для молодежи в Одессе часто ассоциируется со свободой и комфортом. Однако вместе с мобильностью появляются регулярные расходы, которые могут существенно повлиять на бюджет. Прежде чем покупать авто, стоит посчитать реальные ежемесячные расходы.

Новини.LIVE рассказывает, сколько реально стоит содержание авто и стоит ли его иметь, если бюджет ограничен.

Реклама

Читайте также:

Собственное авто в Одессе: какие расходы

Наличие собственного авто в Одессе означает свободу от графика общественного транспорта и более быстрые поездки в неспокойное вечернее время. Но прежде чем покупать машину, молодым людям стоит понять, сколько она стоит не только при покупке, но и в повседневной жизни.

Одной из главных регулярных расходов является топливо. Если автомобиль тратит примерно 6-7 литров бензина на 100 км, а среднее ежемесячное расстояние составляет около 1000 км, это означает расходы от 3000 до 5000 грн ежемесячно только на топливо.

Человек на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Также обязательный полис автогражданской ответственности (ОСАГО) обычно стоит в среднем 4 000 гривен в год и зависит от модели авто, стажа водителя и региона. Некоторые водители также оформляют расширенное страхование КАСКО, которое может дополнительно забрать часть бюджета.

Техническое обслуживание автомобиля

Регулярное техническое обслуживание и плановые работы тоже имеют свою цену. Даже базовые работы, такие как замена масла, фильтров и диагностика, могут обойтись несколькими тысячами гривен в год. Если машина старая или нуждается в ремонте, расходы могут значительно возрасти.

Кроме того, есть дополнительные расходы, которые редко учитывают новички. Это мойка машины, сезонная замена шин, ремонт после мелких повреждений, парковка и штрафы за нарушения. По данным некоторых экспертов, только мойка авто может стоить от 5000 до 10 000 грн в год.

Машина на эвакуаторе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Таблицы расчетов показывают, что общие расходы на авто в Украине могут составлять от 70 000 грн в год для бюджетных моделей до более 300 000 грн для премиального транспорта. В эту сумму входят топливо, техобслуживание, страховка и дополнительные расходы.

Отдельную тему составляют электромобили. Они имеют более низкие расходы на топливо, поскольку зарядка стоит дешевле бензина. Для владельцев электрокаров в Одессе это может быть важной экономией. Однако такие авто часто дороже в покупке и требуют доступа к зарядным станциям, что в сегодняшних условиях отключений электроэнергии является достаточно рискованной покупкой.

Напомним, молодым людям в Одессе все чаще советуют создавать финансовую подушку безопасности. Чтобы эффективно накапливать, ведите учет расходов и регулярно просматривайте бюджет. Это позволит увидеть, куда уходят деньги ежемесячно, и определить, где можно сократить расходы.

Также мы писали, что начать самостоятельную жизнь в Одессе означает запланировать главную часть бюджета на аренду жилья. Отдельно стоит учесть коммунальные платежи. Интернет и мобильная связь — еще одна обязательная статья расходов. Не менее важными являются транспортные расходы.