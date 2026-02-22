Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Собственная машина в Одессе — оправданы ли расходы

Собственная машина в Одессе — оправданы ли расходы

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 19:40
Автомобиль в Одессе: расходы для молодых водителей
Человек убирает снег с машины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Собственный автомобиль для молодежи в Одессе часто ассоциируется со свободой и комфортом. Однако вместе с мобильностью появляются регулярные расходы, которые могут существенно повлиять на бюджет. Прежде чем покупать авто, стоит посчитать реальные ежемесячные расходы.

Новини.LIVE рассказывает, сколько реально стоит содержание авто и стоит ли его иметь, если бюджет ограничен.

Реклама
Читайте также:

Собственное авто в Одессе: какие расходы

Наличие собственного авто в Одессе означает свободу от графика общественного транспорта и более быстрые поездки в неспокойное вечернее время. Но прежде чем покупать машину, молодым людям стоит понять, сколько она стоит не только при покупке, но и в повседневной жизни.

Одной из главных регулярных расходов является топливо. Если автомобиль тратит примерно 6-7 литров бензина на 100 км, а среднее ежемесячное расстояние составляет около 1000 км, это означает расходы от 3000 до 5000 грн ежемесячно только на топливо.

Чоловік заправляє автівку
Человек на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Также обязательный полис автогражданской ответственности (ОСАГО) обычно стоит в среднем 4 000 гривен в год и зависит от модели авто, стажа водителя и региона. Некоторые водители также оформляют расширенное страхование КАСКО, которое может дополнительно забрать часть бюджета.

Техническое обслуживание автомобиля

Регулярное техническое обслуживание и плановые работы тоже имеют свою цену. Даже базовые работы, такие как замена масла, фильтров и диагностика, могут обойтись несколькими тысячами гривен в год. Если машина старая или нуждается в ремонте, расходы могут значительно возрасти.

Кроме того, есть дополнительные расходы, которые редко учитывают новички. Это мойка машины, сезонная замена шин, ремонт после мелких повреждений, парковка и штрафы за нарушения. По данным некоторых экспертов, только мойка авто может стоить от 5000 до 10 000 грн в год.

Евакуатор везе машину
Машина на эвакуаторе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Таблицы расчетов показывают, что общие расходы на авто в Украине могут составлять от 70 000 грн в год для бюджетных моделей до более 300 000 грн для премиального транспорта. В эту сумму входят топливо, техобслуживание, страховка и дополнительные расходы.

Отдельную тему составляют электромобили. Они имеют более низкие расходы на топливо, поскольку зарядка стоит дешевле бензина. Для владельцев электрокаров в Одессе это может быть важной экономией. Однако такие авто часто дороже в покупке и требуют доступа к зарядным станциям, что в сегодняшних условиях отключений электроэнергии является достаточно рискованной покупкой.

Напомним, молодым людям в Одессе все чаще советуют создавать финансовую подушку безопасности. Чтобы эффективно накапливать, ведите учет расходов и регулярно просматривайте бюджет. Это позволит увидеть, куда уходят деньги ежемесячно, и определить, где можно сократить расходы.

Также мы писали, что начать самостоятельную жизнь в Одессе означает запланировать главную часть бюджета на аренду жилья. Отдельно стоит учесть коммунальные платежи. Интернет и мобильная связь — еще одна обязательная статья расходов. Не менее важными являются транспортные расходы.

Одесса электрокары топливо Новости Одессы автомобиль расходы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации