Видео

Изменения на рынке труда в Одессе — где лучше работать молодежи

Дата публикации 24 февраля 2026 21:21
Дистанционка или офис в Одессе 2026: где выгоднее работать и нанимать
Мужчина с ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе рынок окончательно разделился на два лагеря. На тех, кто охотится за комфортным офисом в центре города, и тех, кто работает из дома. Одесские работодатели начали активно пересматривать условия труда, чтобы заманить талантливых специалистов в свои ряды. Они все чаще отказываются от классических моделей, ведь содержание больших помещений становится финансовым бременем. 

Новини.LIVE проанализировали, почему "удаленка" — это больше не вынужденная мера, а стратегический выбор бизнеса.

Удаленная работа

Современный тренд — полный переход на дистанционную работу. Для компании это, прежде всего, колоссальное сокращение расходов. Аренда офиса, мебель, коммунальные услуги и содержание рабочего места каждого сотрудника стоят дорого. Кроме того, в условиях энергодефицита обеспечить огромный опенспейс мощными генераторами и топливом — это отдельная статья расходов. Если команда работает дома, потребность в мега-генераторах исчезает сама собой.

Робота для молоді в Одесі під час війни
Люди работают в офисе. Фото иллюстративное: freepik

Еще один критический плюс — география. Компании больше не привязаны к Одессе. Они могут нанимать крутых профи из любого города Украины, что позволяет привлекать лучшие таланты без затрат на их переезд. Главное — соблюдение дедлайнов и четкое выполнение KPI, а современные средства коммуникации позволяют создать полноценный виртуальный офис, где работа кипит так же интенсивно, как и в реальном.

Офисная работа

Несмотря на общую цифровизацию, физические офисы остаются актуальными для решения специфических задач. Главное преимущество "конторы" сегодня — это скорость. Любые вопросы, требующие бумажной работы или личной подписи, решаются здесь и сейчас. Кроме того, получить ответ от коллеги можно за секунду, просто подойдя к его столу, вместо ожидания сообщения в мессенджере. Однако необходимость ежедневно преодолевать пробки в районе Привоза или Пересыпи становится серьезным демотиватором для молодежи, которая ценит каждую минуту своего времени.

Робота для молоді в Одесі під час війни
Парень вышел из общественного транспорта. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Гибридный формат

Наиболее жизнеспособной моделью в Одессе стал гибридный график. Это позволяет бизнесу держать небольшой "штаб" для критических совещаний и бумажной работы, тогда как основная часть команды работает автономно. Это идеальный компромисс. Компания экономит на аренде и свете, а работник получает свободу и гибкость.

Робота для молоді в Одесі під час війни
Человек за ноутбуком. Фото иллюстративное: freepik

Больше всего от перехода на дистанционку выигрывают сферы IT, маркетинга и логистики, где результат легко измерить цифрами. Зато офисная работа остается прерогативой секторов, где важен физический документооборот или непосредственное присутствие возле портовых терминалов. Сегодня выбор места работы в Одессе — это выбор между скоростью "бумажных" решений в офисе и эффективностью виртуального пространства, которое позволяет компаниям развиваться быстрее и дешевле.

Напомним, мы сообщали, что полномасштабная война заставила молодежь в Одессе быстро адаптироваться к новым реалиям. Компании сокращают штаты, меняют форматы работы или релоцируются. В то же время растет спрос на специалистов в сфере IT, цифрового маркетинга, дизайна, аналитики, образования и волонтерских проектов.

Также мы писали, что даже имея 200 гривен в кармане молодежь в Одессе может найти интересные варианты отдыха. При желании здесь есть возможность организовать себе насыщенный день с перекусом, искусством и яркими впечатлениями.

 

Одесса работа Одесская область Новости Одессы дистанционная работа
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
