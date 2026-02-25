Как в Одессе рассчитать бюджет на аренду и коммуналку для студента

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Студенты в Одессе постоянно сталкиваются с непростой и увлекательной задачей — найти жильё, где цена соответствует качеству. Аренда квартиры или даже небольшой комнаты зачастую становится самой значительной статьёй расходов в ежемесячном бюджете молодого человека, приехавшего учиться. Чтобы не оказаться без денег уже в середине месяца, важно заранее учитывать не только стоимость аренды, но и все скрытые платежи за коммунальные услуги.

Новини.LIVE собрали проверенные советы и лайфхаки, которые помогут грамотно спланировать бюджет.

Реклама

Читайте также:

Где искать бюджетное жилье

Одесса — это город удивительных контрастов, и это правило работает в недвижимости даже ярче, чем в архитектуре. Для студента главным ориентиром обычно становится близость к корпусу университета или хотя бы наличие прямой маршрутки, которая не стоит в пробках вечность. Самым желанным, но и самым дорогим традиционно остается Приморский район. Именно здесь расположено большинство крупных вузов. Жизнь в этих местах позволяет существенно экономить время на сон и средства на проезд, однако сама аренда "однокомнатки" может существенно ударить по кошельку.

Если же бюджет ограничен, стоит обратить внимание на Киевский или Хаджибейский районы. Это классические спальные массивы, где цены на жилье намного приятнее, а инфраструктура часто даже лучше центра. Рядом всегда найдется большой супермаркет, недорогой рынок и уютный сквер для прогулок. Самым дешевым вариантом традиционно считается Пересыпский район, но он подойдет лишь тем, кто готов ежедневно проводить в дороге в центр по часу или больше.

Дом в Киевском районе города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Расходы на коммуналку

Очень часто первокурсники допускают роковую ошибку — они смотрят только на сумму аренды в объявлении и совсем забывают о платежках. В Одессе есть свои климатические и технические особенности, которые напрямую влияют на ваш кошелек. Например, наличие в квартире АГВ (автономного газового отопления) — это настоящее сокровище. Вы сами решаете, когда включать тепло и какую температуру поддерживать, что позволяет существенно экономить. Зато централизованное отопление в старых домах центра может стоить целое состояние, особенно в морозные месяцы. Вопрос света и воды также требует особого внимания с первого дня пребывания в доме. Студентам стоит не просто верить хозяину на слово, а вместе с ним зафиксировать показатели всех счетчиков и внести их в договор.

Отдельно стоит расспросить о взносах в ОСМД и оплате за вывоз мусора. Хотя это обычно небольшие суммы, в совокупности они могут добавить несколько сотен гривен к ежемесячным расходам, поэтому лучше сразу уточнить, входят ли эти услуги в фиксированную стоимость аренды.

Человек считает коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Совместное проживание

Самым популярным методом выживания среди одесского студенчества уже много лет остается так называемый "шеринг". Аренда большой двухкомнатной или даже трехкомнатной квартиры на компанию из трех-четырех друзей почти всегда выходит выгоднее, чем аренда отдельной крошечной "смарт-квартиры". Совместное проживание позволяет делить пополам не только арендную плату, но и счета за интернет, бытовую химию и базовые продукты. К тому же, это отличный способ не чувствовать себя одиноко в новом городе. Выбирая жилье, смотрите не на цвет обоев, а на техническое оснащение. Также обратите внимание на окна. Если из деревянных рам ощутимо дует, зимой вам придется включать электрические обогреватели. Это мгновенно "накрутит" космические суммы за электроэнергию, поэтому лучше искать варианты с современными стеклопакетами. Даже тип кухонной плиты имеет значение — газовая плита позволит вам приготовить горячий ужин несмотря на постоянные отключения света.

Соседки по квартире, фото иллюстративное: freepik

Заключение договора

Никогда не соглашайтесь на аренду "на честном слове" или по простой устной договоренности, даже если владелица квартиры кажется невероятно доброжелательной. Договор — это ваша единственная гарантия того, что цена не вырастет через две недели после заезда, а вас не попросят освободить помещение посреди зимы без уважительной причины. В документе обязательно должно быть прописано, кто именно несет ответственность за ремонт сантехники или бытовой техники в случае поломки не по вашей вине. Также важно зафиксировать срок предупреждения о расторжении договора, который обычно составляет 30 календарных дней.

Человек подписывает договор. Фото иллюстративное: freepik

Как самостоятельно рассчитать бюджет

Ваш финансовый план на месяц должен быть максимально реалистичным и учитывать все возможные сценарии. Сложите вместе стоимость аренды, прогноз на коммунальные услуги с обязательным запасом на зимний период, расходы на проезд в общественном транспорте и базовый набор продуктов. Если итоговая сумма за жилье превышает половину вашего общего бюджета, включая стипендию и помощь от родителей, это тревожный сигнал. В таком случае лучше либо искать более дешевый вариант, либо найти еще одного соседа для разделения расходов. Лучшее время для поиска выгодных предложений — это середина лета, когда конкуренция еще не достигла пика, или уже глубокая осень, когда рынок немного успокаивается.

Дом в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE подготовили несколько простых правил, чтобы не растеряться в первый рабочий день. Ведь выход на первую работу часто пугает, особенно в таком динамичном городе, как Одесса. Молодые специалисты нередко теряются среди новых обязанностей, что приводит к лишнему стрессу уже в первые часы общения с командой.

Также мы писали о том, что рынок труда в Одессе окончательно разделился на два лагеря: тех, кто охотится за комфортным офисом в центре города, и тех, кто работает из дома. Одесские работодатели начали активно пересматривать условия труда, чтобы заманить талантливых специалистов в свои ряды.