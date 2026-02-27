Новостройка или вторичка: что выбрать молодежи для жизни в Одессе

Жилой дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Для молодых людей в Одессе вопрос собственного жилья становится настоящим вызовом. Обычно выбор стоит между красивым фасадом нового жилого комплекса и проверенными временем стенами в историческом центре или спальных районах. Каждый вариант скрывает в себе как финансовые ловушки, так и неожиданные преимущества для комфортной жизни.

Журналисты Новини.LIVE собрали все нюансы, которые помогут сохранить нервы и значительные средства при переезде.

Новый дом

Новостройки — это прежде всего о стиле жизни. Современные ЖК в Одессе, особенно в районах вроде Таирова или вблизи Аркадии, предлагают закрытые дворы, подземные паркинги и видеонаблюдение. Для молодого человека, который ценит безопасность и хочет видеть в подъезде опрятные стены, а не надписи из прошлого века, это идеальный вариант. Большим плюсом являются современные коммуникации: новые трубы не прорвут в самый неподходящий момент, а панорамные окна добавляют квартире пространства и света.

Однако есть и обратная сторона. Большинство квартир в новых домах продаются в состоянии "от строителей". Это означает, что к стоимости жилья надо добавить еще минимум треть на ремонт. Кроме того, первые два-три года после сдачи дома вам придется жить под звуки перфоратора, поскольку все соседи будут делать ремонты одновременно. Также стоит учитывать, что новые микрорайоны часто страдают от недостатка школ или удобных транспортных развязок, потому что инфраструктура просто не успевает за темпами застройки.

Старый фонд

Жизнь в домах старого фонда имеет свой шарм. Если мы говорим о центре Одессы, то это возможность выйти из дома и за пять минут оказаться в уютном кафе или парке. Старые дома часто имеют высокие потолки и очень толстые стены, что обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию. Вы не будете слышать каждое слово соседа за стеной, как это иногда бывает в бюджетных новостройках.

Главная проблема "вторички" — изношенные сети. Старая проводка может не выдержать одновременной работы кондиционера, стиралки и кофемашины. Подъезды часто нуждаются в ремонте, а соседи — это преимущественно пожилые люди, чей образ жизни может кардинально отличаться от вашего. Однако большое преимущество в том, что вы покупаете готовую квартиру, куда можно заехать и жить уже на следующий день, постепенно меняя интерьер под себя.

Где же лучше остановиться

Выбор зависит от ваших приоритетов. Если вы работаете удаленно и вам критически важна тишина и современный сервис — смотрите в сторону новых комплексов с собственной инфраструктурой. Если же вы живете ритмом города, любите пешие прогулки и хотите быть в эпицентре событий — старый фонд в правильном районе станет лучшим решением.

Стоит также просчитать "скрытые расходы". В новостройках часто выше плата за обслуживание дома (ОСМД), но меньше счета за отопление благодаря современным котельным. В старом фонде все наоборот. Дешевое содержание придомовой территории, но огромные суммы в платежках зимой из-за плохой энергоэффективности здания.

