Україна
Куда молодежи пойти работать весной в Одессе — выгодные вакансии

Куда молодежи пойти работать весной в Одессе — выгодные вакансии

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 11:43
Вакансии для студентов и молодежи в Одессе: работа на весну 2026 года
Молодые люди на Дерибацивской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Весна в Одессе традиционно приносит не только потепление, но и множество новых возможностей для тех, кто начинает свой первый заработок. В этом году рынок труда предлагает гибкие графики, позволяющие легко совмещать работу с учёбой в университете. Работодатели охотно принимают новичков и обеспечивают оперативное обучение непосредственно на рабочем месте.

Журналисты Новини.LIVE проанализировали объявления о работе и собрали самые выгодные направления, где работать молодежи.

Куда пойти работать

Наибольший спрос сейчас наблюдается в сфере обслуживания. Кофейни и летние площадки на Дерибасовской и в Аркадии уже ищут бариста, официантов и хостес. Это классический вариант для молодежи, где можно получить не только ставку, но и неплохие чаевые. Средняя смена длится 6-8 часов, что позволяет оставлять время на личные дела или подготовку к сессии. Для тех, кто предпочитает активное движение, идеальным вариантом является курьерская доставка. Имея лишь велосипед или самокат, можно самостоятельно формировать свой рабочий день. Главный бонус здесь — полная свобода действий и отсутствие строгих руководителей.

Робота в Одесі на весну
Рабочий ресторана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Работа в офисе и "дистанционке"

Если вы хотите начать карьеру в ИТ или маркетинге, обратите внимание на вакансии помощников менеджеров или модераторов соцсетей. Одесские агентства активно ищут "свежую кровь" для ведения проектов. Часто это удаленная работа, где главное — вовремя выполнять задачи и быть на связи. Такой старт поможет понять внутреннюю кухню бизнеса и завести полезные знакомства. Весной в Одессе проводится много выставок и уличных фестивалей. Работа промоутером или консультантом на таких мероприятиях обычно оплачивается посуточно. Это отличный способ быстро подзаработать деньги на выходные без долгосрочных обязательств перед компанией.

Робота в Одесі на весну
Девушка работает в офисе. Фото иллюстративное: freepik

Напомним, мы сообщали, что современный рынок труда в Одессе меняет приоритеты. Работодатели все чаще отказываются от устаревших требований относительно высшего образования. Компании города готовы брать на работу молодежь, обращая внимание на реальные навыки и потенциал, а не на наличие диплома. Сегодня амбициозные одесситы строят успешную карьеру в торговле, технологиях или сфере гостеприимства, начиная свой путь с самых простых позиций.

Также мы писали, что первые шаги в карьере часто становятся для студентов настоящим испытанием на прочность. Сочетание лекций с рабочими сменами истощает, а отсутствие мгновенных больших денег иногда заставляет опустить руки. Однако в Одессе существуют особые возможности для быстрого роста, если знать несколько хитростей.

