Как молодежи купить первую квартиру в Одессе: обзор дешевого жилья и кредиты

Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская молодежь все чаще ищет возможность покупки собственного стартового жилья, вместо того чтобы ежемесячно отдавать значительную сумму чужому владельцу. Даже с маленьким бюджетом в городе можно найти варианты. Рынок предлагает как атмосферные дворики в историческом центре, так и современные малогабаритные квартиры в новых районах, которые становятся идеальным первым шагом во взрослую жизнь.

Новини.LIVE разобрались, где в Одессе искать самые дешевые квадратные метры и как воспользоваться кредитными программами для осуществления мечты.

Реклама

Читайте также:

Дух старой Одессы

Дешево купить жилье можно на Молдаванке. Она всегда была районом с особым характером, но сегодня становится настоящим спасением для тех, кто хочет жить почти в центре, однако не имеет миллионов на счету. Здесь можно найти так называемые "самостоятельные единицы" или небольшие квартиры в старых одесских двориках. Часто это жилье в крепких домах, где нужен лишь легкий косметический ремонт, чтобы пространство заиграло новыми красками. Цены на такие объекты стартуют от 15 до 20 тысяч долларов. Главное преимущество Молдаванки — это локация. Да, подъезды могут выглядеть аутентично и кое-где требовать внимания, но высокие потолки и толстые стены создают особый уют, которого не найти в панельках.

Одесский дворик. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пересыпский район

Если же вы ищете классическую планировку и понятную инфраструктуру, путь лежит у Пересыпский район. Он традиционно считается одним из самых дешевых районов Одессы по стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Здесь можно найти однокомнатную квартиру в доме советской застройки или в первых очередях новостроек за вполне адекватные деньги. Жизнь здесь имеет свои плюсы. Огромное количество супермаркетов, собственный кинотеатр, близость к морю в районе Лузановки и очень развитая сеть общественного транспорта. Такие квартиры всегда пользуются спросом на рынке перепродажи или аренды, поэтому если со временем вы захотите расшириться, продать такую недвижимость будет нетрудно. Это район, где за 18-22 тысячи долларов вы получаете полноценную квартиру.

Дома в Пересипском районе. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Малогабаритные квартиры

Для тех, кто категорически не хочет жить в старом фонде и мечтает о новом подъезде и современных соседях, идеальным вариантом является район Авангарда. Проекты вроде жилого массива "Седьмое небо" или новых комплексов типа "Кекс" изменили представление о доступности недвижимости. Здесь предлагают малогабаритные квартиры, площадью от 15 до 20 квадратных метров. Это компактные, но очень функциональные студии, где каждый сантиметр пространства использован с умом. Цена на такое стартовое жилье может начинаться от невероятных 12 тысяч долларов. Это сумма, которую реально накопить за несколько лет работы или взять в кредит, условия которого для таких небольших объектов обычно очень лояльны.

ЖК 7 Небо. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Кредиты и рассрочки

Многие откладывают покупку квартиры, так как считают, что нужно иметь в кармане сразу всю сумму. Однако современный рынок Одессы предлагает гибкие инструменты. Во-первых, государственные программы кредитования "еОселя" становятся все более доступными для молодежи, позволяя взять кредит под низкий процент. Во-вторых, сами застройщики в новых районах предлагают рассрочку на несколько лет. Например, покупая смарт-квартиру на Авангарде, вы можете внести лишь часть стоимости, а остальное платить ежемесячно. Часто такой платеж за собственную квартиру равен стоимости аренды аналогичного жилья. Разница лишь в том, что через три-пять лет вы становитесь полноправным владельцем имущества, а не просто получаете благодарность от арендодателя. Это инвестиция в собственное спокойствие и стабильность.

Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Почему стоит купить жилье именно сейчас

Ситуация на рынке недвижимости Одессы сейчас такова, что цены на небольшие объекты достигли своего психологического минимума. Аренда при этом продолжает расти, потому что спрос на жилье в безопасных районах города остается высоким. Покупая собственные 18 или 25 квадратов, вы страхуете себя от внезапных выселений, повышения цен на аренду и капризов владельцев квартир. Даже если это маленькая комната на Молдаванке или смарт-студия за городом, это ваша территория, где вы устанавливаете правила.

Напомним, мы сообщали, что первые шаги в карьере часто становятся для студентов настоящим испытанием на прочность. Сочетание лекций с рабочими сменами истощает, а отсутствие мгновенных больших денег иногда заставляет опустить руки. Однако в Одессе существуют особые возможности для быстрого роста, если знать несколько хитростей.

Также мы писали, что одесские студенты постоянно становятся участниками сложного и азартного квеста по поиску жилья, где цена наконец встретится с качеством. Аренда квартиры или даже небольшой комнаты обычно становится наиболее весомой статьей расходов в месячном бюджете молодого человека, приехавшего на учебу. Новости.LIVE собрали проверенные советы и лайфхаки, которые помогут грамотно спланировать бюджет.