Як купити першу квартиру в Одесі: огляд дешевого житла та кредити

Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Замість того щоб щомісяця віддавати значну суму чужому власнику, одеська молодь все частіше шукає можливість купівлі власного стартового житла. Навіть із невеликим бюджетом у місті можна знайти варіанти. Ринок пропонує як атмосферні дворики в історичному центрі, так і сучасні малогабаритні квартири в нових районах, що стають ідеальним першим кроком у доросле життя.

Новини.LIVE розібралися, де в Одесі шукати найдешевші квадратні метри та як скористатися кредитними програмами для здійснення мрії.

Реклама

Читайте також:

Дух старої Одеси

Дешево купити житло можна на Молдаванці. Вона завжди була районом з особливим характером, але сьогодні стає справжнім порятунком для тих, хто хоче жити майже в центрі, проте не має мільйонів на рахунку. Тут можна знайти так звані "самостійні одиниці" або невеликі квартири у старих одеських двориках. Часто це житло в міцних будинках, де потрібен лише легкий косметичний ремонт, щоб простір заграв новими барвами. Ціни на такі об'єкти стартують від 15 до 20 тисяч доларів. Головна перевага Молдаванки — це локація. Так, під’їзди можуть виглядати автентично і подекуди вимагати уваги, але високі стелі та товсті стіни створюють особливий затишок, якого не знайти в панельках.

Одеський дворик. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Пересипський район

Якщо ж ви шукаєте класичне планування і зрозумілу інфраструктуру, шлях лежить у Пересипський. Він традиційно вважається одним із найдешевших районів Одеси за вартістю квадратного метра на вторинному ринку. Тут можна знайти однокімнатну квартиру в будинку радянської забудови або в перших чергах новобудов за цілком адекватні гроші. Життя тут має свої плюси. Величезна кількість супермаркетів, власний кінотеатр, близькість до моря в районі Лузанівки та дуже розвинена мережа громадського транспорту. Такі квартири завжди мають попит на ринку перепродажу або оренди, тому якщо з часом ви захочете розширитися, продати таку нерухомість буде неважко. Це район, де за 18-22 тисячі доларів ви отримуєте повноцінну квартиру.

Будинки у Пересипському районі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Малогабаритні квартири

Для тих, хто категорично не хоче жити в старому фонді й мріє про новий під’їзд та сучасних сусідів, ідеальним варіантом є район Авангарду. Проєкти на кшталт житлового масиву "Сьоме небо" або нових комплексів типу "Кекс" змінили уявлення про доступність нерухомості. Тут пропонують малогабаритні квартири, площею від 15 до 20 квадратних метрів. Це компактні, але дуже функціональні студії, де кожен сантиметр простору використано з розумом. Ціна на таке стартове житло може починатися від неймовірних 12 тисяч доларів. Це сума, яку реально накопичити за кілька років роботи або взяти в кредит, умови якого для таких невеликих об'єктів зазвичай дуже лояльні.

ЖК 7 Небо. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Кредити та розстрочки

Багато хто відкладає купівлю квартири, бо вважає, що потрібно мати в кишені відразу всю суму. Проте сучасний ринок Одеси пропонує гнучкі інструменти. По-перше, державні програми кредитування "єОселя" стають дедалі доступнішими для молоді, дозволяючи взяти кредит під низький відсоток. По-друге, самі забудовники в нових районах пропонують розстрочку на кілька років. Наприклад, купуючи смарт-квартиру на Авангарді, ви можете внести лише частину вартості, а решту сплачувати щомісяця. Часто такий платіж за власну квартиру дорівнює вартості оренди аналогічного житла. Різниця лише в тому, що через три-п'ять років ви стаєте повноправним власником майна, а не просто отримуєте подяку від орендодавця. Це інвестиція у власний спокій та стабільність.

Гроші в гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Чому варто купити житло саме зараз

Ситуація на ринку нерухомості Одеси зараз така, що ціни на невеликі об'єкти досягли свого психологічного мінімуму. Оренда при цьому продовжує зростати, бо попит на житло в безпечних районах міста залишається високим. Купуючи власні 18 чи 25 квадратів, ви страхуєте себе від раптових виселень, підвищення цін на оренду та примх власників квартир. Навіть якщо це маленька кімната на Молдаванці або смарт-студія за містом, це ваша територія, де ви встановлюєте правила.

Нагадаємо, ми повідомляли, що перші кроки в кар’єрі часто стають для студентів справжнім випробуванням на міцність. Поєднання лекцій із робочими змінами виснажує, а відсутність миттєвих великих грошей іноді змушує опустити руки. Проте в Одесі існують особливі можливості для швидкого зростання, якщо знати кілька хитрощів.

Також ми писали, що одеські студенти постійно стають учасниками складного та азартного квесту з пошуку житла, де ціна нарешті зустрінеться з якістю. Оренда квартири чи навіть невеликої кімнати зазвичай стає найбільш вагомою статтею витрат у місячному бюджеті молодої людини, яка приїхала на навчання. Новини.LIVE зібрали перевірені поради та лайфхаки, які допоможуть грамотно спланувати бюджет.