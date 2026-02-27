Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Робота на весну — вакансії для молоді в Одесі

Робота на весну — вакансії для молоді в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 11:43
Робота для студентів та молоді в Одесі: вакансії на весну 2026
Молоді люди на Дерибацівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Весна в Одесі традиційно приносить не лише тепло, а й сотні нових можливостей для тих, хто шукає свій перший заробіток. Цього року ринок праці пропонує гнучкі графіки, які легко поєднувати з навчанням в університеті. Роботодавці готові брати людей без досвіду, пропонуючи швидке навчання прямо на місці.

Журналісти Новини.LIVE проаналізували оголошення про роботу та зібрали найвигідніші напрямки, де працювати молоді.

Реклама
Читайте також:

Куди піти працювати

Найбільший попит зараз спостерігається в сфері обслуговування. Кав’ярні та літні майданчики на Дерибасівській та в Аркадії вже шукають бариста, офіціантів та хостес. Це класичний варіант для молоді, де можна отримати не лише ставку, а й непогані чайові. Середня зміна триває 6–8 годин, що дозволяє залишати час на особисті справи або підготовку до сесії. Для тих, хто віддає перевагу активному руху, ідеальним варіантом є кур’єрська доставка. Маючи лише велосипед або самокат, можна самостійно формувати свій робочий день. Головний бонус тут — повна свобода дій та відсутність суворих керівників.

Робота в Одесі на весну
Робітник ресторану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Робота в офісі та "дистанційці"

Якщо ви хочете почати кар’єру в ІТ або маркетингу, зверніть увагу на вакансії помічників менеджерів або модераторів соцмереж. Одеські агенції активно шукають "свіжу кров" для ведення проєктів. Часто це віддалена робота, де головне — вчасно виконувати завдання та бути на зв’язку. Такий старт допоможе зрозуміти внутрішню кухню бізнесу та завести корисні знайомства. Навесні в Одесі проводиться багато виставок та вуличних фестивалів. Робота промоутером або консультантом на таких заходах зазвичай оплачується подобово. Це чудовий спосіб швидко підзаробити гроші на вихідні без довгострокових зобов’язань перед компанією.

Робота в Одесі на весну
Дівчина працює в офісі. Фото ілюстративне: freepik

Нагадаємо, ми повідомляли, що cучасний ринок праці в Одесі змінює пріоритети. Роботодавці дедалі частіше відмовля.ться від застарілих вимог щодо вищої освіти. Компанії міста готові брати на роботу молодь, звертаючи увагу на реальні навички та потенціал, а не на наявність диплома. Сьогодні амбітні одесити будують успішну кар'єру в торгівлі, технологіях або сфері гостинності, починаючи свій шлях з найпростіших позицій.

Також ми писали, що перші кроки в кар’єрі часто стають для студентів справжнім випробуванням на міцність. Поєднання лекцій із робочими змінами виснажує, а відсутність миттєвих великих грошей іноді змушує опустити руки. Проте в Одесі існують особливі можливості для швидкого зростання, якщо знати кілька хитрощів.

Одеса робота Одеська область Новини Одеси де шукати роботу молодь
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації