Температура Чорного моря сьогодні — 22 червня

Як змінилась температура Чорного моря після шторму
Температура Чорного моря коливається від +21 до +25 градусів. Біля Одеси вода найхолодніша.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Яка температура Чорного моря
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Генічеська. Вода там прогрілася до +25, +24 °С. В Одесі температура є нижчою на чотири градуси й становить +21 °С.
Заборона купатися в морі
Через результати лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.
Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.