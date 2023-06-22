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Как изменилась температура Черного моря после шторма

22 июня 2023 07:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура Черного моря сегодня - 22 июня.
Загрязненное Черное море. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура Черного моря колеблется от +21 до +25 градусов. Возле Одессы самая холодная вода.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Какая температура Черного моря

Температура Черного моря
Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Генического. Вода там прогрелась до +25, +24 °С. В Одессе температура ниже на четыре градуса и составляет +21 °С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Запрет купаться в море

Человек гуляет по побережью. Фото: Новини.LIVE

Из-за результатов проводимых в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.

Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.

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