Скільки повинні отримувати військові в Україні 2025 — думки одеситів

Військовий кладе гроші до кишені. Фото: Новини.LIVE

Поки Збройні сили України щодня стримують російську агресію на фронті, в тилу точаться інші розмови — про вдячність, про відповідальність і про ціну захисту. Від початку повномасштабної війни держава кілька разів змінювала підходи до виплат військовим: від бойових надбавок до соціальних компенсацій. Але чи можна взагалі визначити "справедливу" суму для тих, хто ризикує життям?

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, яку суму вони вважають справедливою зарплатою для українських військових.

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Виплати військовим

Хтось намагається підрахувати вартість елементарного виживання, інші ж говорять про символічне визнання ціни життя, що не вимірюється жодною сумою. Проте всі одностайні в одному: ті, хто боронить країну на передовій, мають отримувати значно більше, ніж зараз.

"Треба зробити зарплатню хоча б 200–300 тисяч на людину в місяць. Там люди віддають життя, як по іншому бути", — каже Сергій.

Одесит Сергій про виплати для військових. Фото: Новини.LIVE

Справедлива винагорода — це не абстрактне поняття, а конкретне визнання жертви. Є й більш радикальні оцінки. Дехто вважає, що війна — це той випадок, коли оплата має бути принципово іншою, ніж у будь-якій іншій професії. І якщо людина щодня стоїть між життям і смертю — це має оцінюватися не десятками, а сотнями тисяч, або навіть мільйонами.

"Це однозначно від мільйона гривень, на місяць. Я думаю, що це все, що пов'язане з життям і смертю, має бути високооплачуване", — переконаний Олексій.

Місцевий житель Олексій про мільйон для військових. Фото: Новини.LIVE

Він вірить, що ціна людського життя не може бути низькою — і в тому, щоб держава платила достойно, є ще один важливий сенс: моральний. Якщо ми, як суспільство, згодні оцінювати цю роботу як найвищу, то вона й має оплачуватись відповідно.

Скільки потрібно для життя

Більш прагматично до цього питання підходить частина опитаних — вони озвучують конкретні суми, виходячи з реальних витрат на життя. Комунальні послуги, продукти, діти, ліки — усе це потребує грошей, особливо якщо боєць після поранення чи демобілізації залишається сам на сам з побутовими проблемами.

"Ну, тисяч 50–60 гривень в місяць, рядовому, солдатам. Якщо порахувати, комунальні платежі, їжа, у кожного точно є дитина. Ви це все складіть — і десь отак приблизно і вийде", — каже Ольга.

Одеситка Ольга про комфортну суму для життя солдата. Фото: Новини.LIVE

Проте чимало одеситів вважають, що жодна сума не зможе компенсувати того, через що проходять військові. Для них це не питання бюджету, а питання моральної межі — бо як можна порахувати ціну людського життя чи часу, проведеного на війні?

"Я думаю, немає такої суми, яка могла б покрити це все. Скільки є можливість — стільки потрібно платити. Я точно не можу назвати суми. Мені ніякої не шкода", — розмірковує Анатолій.

Місцевий мешканець Анатолій про ціну життя. Фото: Новини.LIVE

Моральна відповідальність не вимірюється грошима. Ці люди не заперечують необхідності виплат, але ставлять питання глибше: про цінність людського життя і межі сприйняття його вартості.

"Ми поставили суспільство в таку парадигму, де треба оцінювати людське життя, або здоров'я, або їхній час. Хіба це можна оцінити цифрою? Тому відповідь неможливо знайти. Можна думати про можливості нашого бюджету, але сказати, що я вважаю, що така цифра — це ціна життя такого немає", — додає Роксолана.

Одеситка Роксолана про те що неможливо виміряти оптимальну суму для військових. Фото: Новини.LIVE

Пенсійні виплати

Окрема тема, яку не можна оминути — це пенсійні виплати й компенсації пораненим. Тут звучить гірка іронія: на фронті люди віддають себе повністю, а повернувшись — отримують мізерну допомогу від держави. І це обурює навіть тих, хто не має безпосереднього стосунку до війни.

"Складно сказати, те, що вони отримують це не дуже багато. Особливо коли рані хлопці повертаються — у них там пенсія, наскільки мені відомо, 670 гривень. Я думаю, що це просто злочин", — говорить Олександр.

Місцевий мешканець Олександр про пенсійні виплати військовим. Фото: Новини.LIVE

Усі опитані сходяться в одному: військові заслуговують на більше. Для когось — це мільйон на місяць, для когось — базові 50 тисяч, для когось — це взагалі не про цифру. Але головне — визнання: ми не маємо права вимагати героїзму й водночас недооцінювати тих, хто його проявляє. Справедливість — це не лише гроші. Це — повага, підтримка, турбота після служби, гідна пенсія й щире "дякую". І, звісно, чесна відповідь суспільства: скільки насправді варте життя того, хто нас захищає.

Раніше ми писали про доплати в ЗСУ та хто може отримати 200 тис. вже у серпні. А також про те, яку виплату отримують мобілізовані, які проходять БЗВП.