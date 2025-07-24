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Головна Одеса На Одещині вимагали гроші з військового — за що саме

На Одещині вимагали гроші з військового — за що саме

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:35
З військового на Одещині вимагали хабар за краще житло
Обшук у фігурантки. Фото: Національна поліція України.

Завідувачка одного з військових містечок на Одещині вимагала гроші з військового за покращення його житлових умов. Однак службовець звернувся до правоохоронців. В результаті жінку затримали, їй загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Підозрювана 66 років пообіцяла 25-річному військовослужбовцю сприяння у "закріпленні" за ним та його родиною житлового приміщення з фонду квартирно-експлуатаційного відділу та в оформленні відповідних документів. Йшлося про покращення житлових умов, на яке сім’я військовослужбовця мала право й без стороннього втручання. Така "послуга" коштувала 4,5 тисяч доларів.

Однак військовик звернувся по допомогу до правоохоронців. Слідчі задокументували, як фігурантка зателефонувала військовому та наполягла на негайній передачі обумовленої суми, зазначивши, що чим швидше вона отримає кошти, тим швидше буде вирішене питання з житлом. А після того, як жінка отримала бажані гроші, її затримали у службовому кабінеті.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди поєднане з вимаганням такої вигоди). Їй загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 408 780 гривень. Жінка вже скористалася такою можливістю.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посадовця міськради, якого викрили на хабарі. А також про чоловіка, який хотів підкупити прикордонника.

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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