С военного в Одесской области требовали взятку за лучшее жилье

Обыск у фигурантки. Фото: Национальная полиция Украины.

Заведующая одного из военных городков в Одесской области требовала деньги с военного за улучшение его жилищных условий. Однако служащий обратился к правоохранителям. В результате женщину задержали, ей грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Подозреваемая 66 лет пообещала 25-летнему военнослужащему содействие в "закреплении" за ним и его семьей жилого помещения из фонда квартирно-эксплуатационного отдела и в оформлении соответствующих документов. Речь шла об улучшении жилищных условий, на которое семья военнослужащего имела право и без постороннего вмешательства. Такая "услуга" стоила 4,5 тысяч долларов.

Однако военный обратился за помощью к правоохранителям. Следователи задокументировали, как фигурантка позвонила военному и настояла на немедленной передаче оговоренной суммы, отметив, что чем быстрее она получит средства, тем быстрее будет решен вопрос с жильем. А после того, как женщина получила желаемые деньги, ее задержали в служебном кабинете.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды соединенное с вымогательством такой выгоды). Ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 408 780 гривен. Женщина уже воспользовалась такой возможностью.

Напомним, недавно мы писали о чиновнике горсовета, которого разоблачили на взятке. А также о мужчине, который хотел подкупить пограничника.