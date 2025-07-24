Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине вымогали деньги с военного — за что именно

На Одесчине вымогали деньги с военного — за что именно

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 12:35
С военного в Одесской области требовали взятку за лучшее жилье
Обыск у фигурантки. Фото: Национальная полиция Украины.

Заведующая одного из военных городков в Одесской области требовала деньги с военного за улучшение его жилищных условий. Однако служащий обратился к правоохранителям. В результате женщину задержали, ей грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Подозреваемая 66 лет пообещала 25-летнему военнослужащему содействие в "закреплении" за ним и его семьей жилого помещения из фонда квартирно-эксплуатационного отдела и в оформлении соответствующих документов. Речь шла об улучшении жилищных условий, на которое семья военнослужащего имела право и без постороннего вмешательства. Такая "услуга" стоила 4,5 тысяч долларов.

Однако военный обратился за помощью к правоохранителям. Следователи задокументировали, как фигурантка позвонила военному и настояла на немедленной передаче оговоренной суммы, отметив, что чем быстрее она получит средства, тем быстрее будет решен вопрос с жильем. А после того, как женщина получила желаемые деньги, ее задержали в служебном кабинете.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды соединенное с вымогательством такой выгоды). Ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 408 780 гривен. Женщина уже воспользовалась такой возможностью.

Напомним, недавно мы писали о чиновнике горсовета, которого разоблачили на взятке. А также о мужчине, который хотел подкупить пограничника.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации