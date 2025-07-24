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Главная Одесса Отказался идти служить — что решил суд на Одесчине

Отказался идти служить — что решил суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 01:33
Житель Одесской области уклонился от службы в ВСУ - как наказали
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pngtree

Житель Одесской области не явился к месту прохождения службы, несмотря на то, что его признали годным на ВВК. В результате было открыто уголовное дело, которое рассматривали в Захарьевском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженца села Фрунзовка Одесской области остановили на улице работники ТЦК и доставили его в терцентр. Оттуда мужчину направили на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным. Однако на место прохождения службы он не явился, за что на него открыли дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 336 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Суд приговорил его к 3 годам заключения.

Напомним, недавно мы писали о военном, который дважды покинул службу. А также о солдате, который уклонялся за деньги.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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