Житель Одещини ухилився від служби у ЗСУ - як покарали

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pngtree

Мешканець Одещини не з’явився до місця проходження служби, незважаючи на те, що його визнали придатним на ВЛК. В результаті було відкрито кримінальну справу, яку розглядали в Захарівському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженця села Фрунзівка на Одещині зупинили на вулиці працівники ТЦК та доставили його до терцентру. Звідти чоловіка скерували на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним. Однак на місце проходження служби він не з’явився, за що на нього відкрили справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст. 336 Кримінального Кодексу України (ухилення від мобілізації). Суд прирік його до 3 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який двічі покинув службу. А також про солдата, який ухилявся за гроші.