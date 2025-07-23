Одещина лідирує на кількістю справ щодо несплачених аліментів

Кількість боржників за аліментами зростає — Одещина в лідерах
Одещина на другому місці за кількістю відкритих проваджень через несплату аліментів. Випереджає її лише Дніпропетровищна, де кількість боржників у 2 рази більша, ніж у нашому регіоні.
Про це повыдомлять журналісти видання Опендатабот.
Де більше боржників
На першому місці за кількістю відкритих проваджень через несплату аліментів — Дніпропетровщина (26 268). В Одеській області кількість аналогічних справ у 2 рази менша (13 516). За нею слідує Харківщина (13 011). Четверту ланку посіла Донеччина (11 680), а п'яту — Київська область (11 050).
Ситуація по Україні
Станом на середину липня 2025 року в Україні зареєстровано 187 116 проваджень через несплату аліментів. Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Переважна більшість боргів — 91% — припадають на чоловіків. Втім рекордсменом за кількістю по країні стала жінка з Київщини, проти якої відкрито вісім справ.
Додамо, найбільше заборгували по аліментах українці у віці від 25 до 45 років, щодо них відкрито 86% проваджень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина лідирує за кількістю зруйнованих пам'яток культури. А також про аліменти, передбачені для батьків.
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