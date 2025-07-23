Одесская область лидирует по количеству дел по неуплаченным алиментам

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область на втором месте по количеству открытых производств из-за неуплаты алиментов. Опережает ее только Днепропетровщина, где количество должников в 2 раза больше чем в нашем регионе.

Об этом сообщат журналисты издания Опендатабот.

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Где больше должников

На первом месте по количеству открытых производств из-за неуплаты алиментов — Днепропетровщина (26 268). В Одесской области количество анлаогичних дел в 2 раза меньше (13 516). За ней следует Харьковщина (13 011). Четвертое звено заняла Донеччина (11680), а пятое — Киевская область (11050).

Должники по регионам. Инфографика: Опендатабот

Ситуация по Украине

По состоянию на середину июля 2025 года в Украине зарегистрировано 187 116 производств из-за неуплаты алиментов. Это на 14% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Подавляющее большинство долгов — 91%, приходятся на мужчин. Впрочем рекордсменом по количеству по стране стала женщина из Киевской области, против которой открыто 8 дел.

Добавим, больше всего задолжали по алиментам украинцы в возрасте от 25 до 45 лет, в отношении них открыто 86% производств.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесская область лидирует по количеству разрушенных памятников культуры. А также об алиментах, предусмотренных для родителей.