Одесская область на третьем месте по количеству разрушенных памятников культуры

Поврежденная достопримечательность. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область на третьем месте по количеству разрушенных и поврежденных памятников культурного наследия. С начала полномасштабной войны в регионе пострадали 179 таких объектов.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Поврежденные памятники

Всего в Украине в результате атак РФ было разрушено и повреждено 1528 памятников культурного наследия. Среди них 147 имеют статус национального значения, 1267 — местного, 114 — только что обнаружены.

Кроме того, в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2359 объектов культурной инфраструктуры, из которых 471 — полностью уничтожен.

Какие регионы пострадали больше

В целом повреждения объектов культурного наследия зафиксированы в 18 областях. Наибольшим разрушениям подверглись памятники в Харьковской области — 336. На втором месте — Херсонщина (289 объектов), а на третьем — Одесчина(179). Далее следует Донеччина (173), а замыкает ТОП-5 Киевская область и г. Киев — 111.

Напомним, недавно мы писали о ситуации с обстрелами Николаева. А также о восстановлении одесского храма после атаки РФ.