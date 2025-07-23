Одесская область на третьем месте по количеству разрушенных памятников культуры

Одесчина лидирует по количеству разрушенных атаками памятников
Одесская область на третьем месте по количеству разрушенных и поврежденных памятников культурного наследия. С начала полномасштабной войны в регионе пострадали 179 таких объектов.
Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Поврежденные памятники
Всего в Украине в результате атак РФ было разрушено и повреждено 1528 памятников культурного наследия. Среди них 147 имеют статус национального значения, 1267 — местного, 114 — только что обнаружены.
Кроме того, в результате обстрелов и боевых действий пострадали 2359 объектов культурной инфраструктуры, из которых 471 — полностью уничтожен.
Какие регионы пострадали больше
В целом повреждения объектов культурного наследия зафиксированы в 18 областях. Наибольшим разрушениям подверглись памятники в Харьковской области — 336. На втором месте — Херсонщина (289 объектов), а на третьем — Одесчина(179). Далее следует Донеччина (173), а замыкает ТОП-5 Киевская область и г. Киев — 111.
Напомним, недавно мы писали о ситуации с обстрелами Николаева. А также о восстановлении одесского храма после атаки РФ.
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