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Головна Одеса Одещина лідирує за кількістю зруйнованих атаками пам'яток

Одещина лідирує за кількістю зруйнованих атаками пам'яток

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:20
Одещина на третьому місці за кількістю зруйнованих пам'яток культури
Пошкоджена пам'ятка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина на третьому місці за кількістю зруйнованих та пошкоджених пам’яток культурної спадщини. З початку повномасштабної війни на у регіоні постраждали 179 таких об'єктів.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Пошкоджені пам'ятки

Загалом в Україні внаслідок атак РФ було зруйновано та пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини. Серед них 147 мають статус національного значення, 1267 — місцевого, 114 — щойно виявлені.

Крім того, внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2359 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 471 — повністю знищено.

Які регіони постраждали більше

Загалом пошкодження об'єктів культурної спадщини зафіксовано в 18 областях. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області — 336. На другому місці — Херсонщина (289 об'єктів), а на третьому — Одещина (179). Далі слідує Донеччина (173), а замикає ТОП-5 Київська область та м. Києв — 111.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію з обстрілами Миколаєва. А також про відновлення одеського храму після атаки РФ.

 

 

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні пам'ятка культури
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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