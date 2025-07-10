Военный ВСУ из Одессы уклонялся от несения службы за деньги

Военный в столовой. Фото иллюстративное: ОК Север

Военный из Одессы воспользовался своей должностью чтобы уклониться от фактического несения службы. Для этого он долгое время перечислял всю зарплату от ВСУ офицеру, который его "прикрывал".

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Оператор организационно-планового отделения воинской части уклонялся от несения службы. Чтобы командование закрыло на это глаза мужчина дал чиновнику конфиденциальные данные своей карточки для выплат, с которой тот присваивал все денежное обеспечение. Всего за все время со счета было снято 1 007 480,91 гривен.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.4 ст.409, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 УК Украины (уклонение от несения службы и злоупотребление служебным положением). Он мог получить 5 лет заключения, но суд освободил его от такого наказания с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали о служащем ВСУ, который избил мужчину, угнал его машину и попал на ней в ДТП. А также о военном, который стрелял в лицо гражданскому.