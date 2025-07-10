Військовий ЗСУ з Одеси ухилявся від несення служби за гроші

Військовий з Одеси ухилявся від несення служби — як покарали
Військовий з Одеси скористувався своєю посадою аби ухилитися від фактичного несення служби. Для цього він тривалий час перераховував усю зарплату від ЗСУ офіцеру, який його "прикривав".
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Оператор організаційно-планового відділення військової частини ухилявся від несення служби. Аби командування заплющило на це очі чоловік дав посадовцю конфіденційні дані своєї картки для виплат, з якої той привласнював усе грошове забезпечення. Загалом за весь час з рахунку було знято 1 007 480,91 гривень.
Що вирішив суд
Фігуранта визнали винним за ч.4 ст.409, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України (ухилення від несення служби та зловживання службовим становищем). Він міг отримати 5 років ув’зянення але суд звільнив його від такого покарання з дворічним іспитовим терміном.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця ЗСУ, який побив чоловіка, викрав його машину та потрапив на ній у ДТП. А також про військового, який стріляв в обличчя цивільному.
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