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Головна Одеса Військовий з Одеси ухилявся від несення служби — як покарали

Військовий з Одеси ухилявся від несення служби — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одеси ухилявся від несення служби за гроші
Військовий у їдальні. Фото ілюстративне: ОК Північ

Військовий з Одеси скористувався своєю посадою аби ухилитися від фактичного несення служби. Для цього він тривалий час перераховував усю зарплату від ЗСУ офіцеру, який його "прикривав". 

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Оператор організаційно-планового відділення військової частини ухилявся від несення служби. Аби командування заплющило на це очі чоловік дав посадовцю конфіденційні дані своєї картки для виплат, з якої той привласнював усе грошове забезпечення. Загалом за весь час з рахунку було знято 1 007 480,91 гривень.

Що вирішив суд 

Фігуранта визнали винним за ч.4 ст.409, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України (ухилення від несення служби та зловживання службовим становищем).  Він міг отримати 5 років ув’зянення але суд звільнив його від такого покарання з дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця ЗСУ, який побив чоловіка, викрав його машину та потрапив на ній у ДТП. А також про військового, який стріляв в обличчя цивільному.

Одеса ЗСУ Кримінал Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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