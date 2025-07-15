Военный ВСУ из Одесской области дважды ушел в СЗЧ - как наказали

Военный дважды бросил службу — как наказал одесский суд
Матрос из Одесской области второй раз самовольно оставил свою часть, чтобы уклониться от несения службы в ВСУ. Фемида учла наличие предыдущей судимости как отягчающий фактор, за что мужчина получил тюремное заключение.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Матрос из города Раздельное Одесской области уже был наказан за самовольное оставление части служебным ограничением. Однако мужчина ушел в СОЧ во второй раз, с целью уклонения от несения службы. За это на него открыли еще одно дело, которое рассматривали в Приморском райсуде Одессы.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч.5 ст.407 УК Украины (самовольное оставление части). Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем, который обокрал дом и присвоил авто.
Читайте Новини.LIVE!