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Главная Одесса Военный дважды бросил службу — как наказал одесский суд

Военный дважды бросил службу — как наказал одесский суд

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 01:33
Военный ВСУ из Одесской области дважды ушел в СЗЧ - как наказали
Приморский суд Одессы. Фото иллюстративное: bagnetnacii

Матрос из Одесской области второй раз самовольно оставил свою часть, чтобы уклониться от несения службы в ВСУ. Фемида учла наличие предыдущей судимости как отягчающий фактор, за что мужчина получил тюремное заключение.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Матрос из города Раздельное Одесской области уже был наказан за самовольное оставление части служебным ограничением. Однако мужчина ушел в СОЧ во второй раз, с целью уклонения от несения службы. За это на него открыли еще одно дело, которое рассматривали в Приморском райсуде Одессы.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.5 ст.407 УК Украины (самовольное оставление части). Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем, который обокрал дом и присвоил авто.

Одесса Одесская область Новости Одессы СОЧ судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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