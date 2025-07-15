Військовий ЗСУ з Одещини двічі пішов у СЗЧ - як покарали

Військовий двічі кинув службу — як покарав одеський суд
Матрос з Одещини вдруге самовільно залишив свою частину аби ухилитися від несення служби у ЗСУ. Феміда врахувала наявність попередньої судимості як обтяжуючий фактор, за що чоловік отримав тюремне ув’язнення.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Матрос із міста Роздільне Одеської області вже був покараний за самовільне залишення частини службовим обмеженням. Однак чоловік пышо в СЗЧ вдруге, з метою ухилення від несення служби. За це на нього відкрили ще одну справу, яку розглядали у Приморському райсуді Одеси.
Що вирішив суд
Фігуранта визнали винним за ч.5 ст.407 КК України (самовільне залишення частини). Суд прирік його до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який стріляв в обличчя цивільному. А також про службовця, що обікрав будинок та привласнив авто.
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