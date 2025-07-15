Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий двічі кинув службу — як покарав одеський суд

Військовий двічі кинув службу — як покарав одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одещини двічі пішов у СЗЧ - як покарали
Приморський суд Одеси. Фото ілюстративне: bagnetnacii

Матрос з Одещини вдруге самовільно залишив свою частину аби ухилитися від несення служби у ЗСУ. Феміда врахувала наявність попередньої судимості як обтяжуючий фактор, за що чоловік отримав тюремне ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Матрос із міста Роздільне Одеської області вже був покараний за самовільне залишення частини службовим обмеженням. Однак чоловік пышо в СЗЧ вдруге, з метою ухилення від несення служби. За це на нього відкрили ще одну справу, яку розглядали у Приморському райсуді Одеси.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.5 ст.407 КК України (самовільне залишення частини). Суд прирік його до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який стріляв в обличчя цивільному. А також про службовця, що обікрав будинок та привласнив авто.

Одеса Одеська область Новини Одеси СЗЧ судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації