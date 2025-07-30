Сколько должны получать военные в Украине 2025 — мнения одесситов

Военный кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

Пока Вооруженные силы Украины ежедневно сдерживают российскую агрессию на фронте, в тылу идут другие разговоры — о благодарности, об ответственности и о цене защиты. С начала полномасштабной войны государство несколько раз меняло подходы к выплатам военным: от боевых надбавок до социальных компенсаций. Но можно ли вообще определить "справедливую" сумму для тех, кто рискует жизнью?

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, какую сумму они считают справедливой зарплатой для украинских военных.

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Выплаты военным

Кто-то пытается подсчитать стоимость элементарного выживания, другие же говорят о символическом признании цены жизни, которая не измеряется никакой суммой. Однако все единодушны в одном: те, кто защищает страну на передовой, должны получать значительно больше, чем сейчас.

"Надо сделать зарплату хотя бы 200-300 тысяч на человека в месяц. Там люди отдают жизнь, как по-другому быть", — говорит Сергей.

Одессит Сергей о выплатах для военных. Фото: Новини.LIVE

Справедливое вознаграждение — это не абстрактное понятие, а конкретное признание жертвы. Есть и более радикальные оценки. Некоторые считают, что война — это тот случай, когда оплата должна быть принципиально иной, чем в любой другой профессии. И если человек ежедневно стоит между жизнью и смертью — это должно оцениваться не десятками, а сотнями тысяч, или даже миллионами.

"Это однозначно от миллиона гривен, в месяц. Я думаю, что это все, что связано с жизнью и смертью, должно быть высокооплачиваемым", — убежден Алексей.

Местный житель Алексей о миллионе для военных. Фото: Новини.LIVE

Он верит, что цена человеческой жизни не может быть низкой — и в том, чтобы государство платило достойно, есть еще один важный смысл, моральный. Если мы, как общество, согласны оценивать эту работу как самую высокую, то она и должна оплачиваться соответственно.

Сколько нужно для жизни

Более прагматично к этому вопросу подходит часть опрошенных — они озвучивают конкретные суммы, исходя из реальных расходов на жизнь. Коммунальные услуги, продукты, дети, лекарства — все это требует денег, особенно если боец после ранения или демобилизации остается один на один с бытовыми проблемами.

"Ну, тысяч 50-60 гривен в месяц, рядовому, солдатам. Если посчитать, коммунальные платежи, еда, у каждого точно есть ребенок. Вы это все сложите — и где-то примерно так и получится", — говорит Ольга.

Одесситка Ольга о комфортной сумме для жизни солдата. Фото: Новини.LIVE

Однако многие одесситы считают, что ни одна сумма не сможет компенсировать того, через что проходят военные. Для них это не вопрос бюджета, а вопрос моральной границы — потому что как можно посчитать цену человеческой жизни или времени, проведенного на войне?

"Я думаю, нет такой суммы, которая могла бы покрыть это все. Сколько есть возможность — столько нужно платить. Я точно не могу назвать суммы. Мне никакой не жалко", — рассуждает Анатолий.

Местный житель Анатолий о цене жизни. Фото: Новини.LIVE

Моральная ответственность не измеряется деньгами. Эти люди не отрицают необходимости выплат, но ставят вопрос глубже: о ценности человеческой жизни и границах восприятия ее стоимости.

"Мы поставили общество в такую парадигму, где надо оценивать человеческую жизнь, или здоровье, или их время. Разве это можно оценить цифрой? Поэтому ответ невозможно найти. Можно думать о возможностях нашего бюджета, но сказать, что я считаю, что такая цифра — это цена жизни такого нет", — добавляет Роксолана.

Одесситка Роксолана о том, что невозможно измерить оптимальную сумму для военных. Фото: Новини.LIVE

Пенсионные выплаты

Отдельная тема, которую нельзя обойти — это пенсионные выплаты и компенсации раненым. Здесь звучит горькая ирония: на фронте люди отдают себя полностью, а вернувшись — получают мизерную помощь от государства. И это возмущает даже тех, кто не имеет непосредственного отношения к войне.

"Сложно сказать, то, что они получают это не очень много. Особенно когда рани ребята возвращаются — у них там пенсия, насколько мне известно, 670 гривен. Я думаю, что это просто преступление", — говорит Александр.

Местный житель Александр о пенсионных выплатах военным. Фото: Новини.LIVE

Все опрошенные сходятся в одном: военные заслуживают большего. Для кого-то — это миллион в месяц, для кого-то — базовые 50 тысяч, для кого-то — это вообще не про цифру. Но главное — признание: мы не имеем права требовать героизма и одновременно недооценивать тех, кто его проявляет. Справедливость — это не только деньги. Это — уважение, поддержка, забота после службы, достойная пенсия и искреннее "спасибо". И, конечно, честный ответ общества: сколько на самом деле стоит жизнь того, кто нас защищает.

Ранее мы писали о доплатах в ВСУ и кто может получить 200 тыс. уже в августе. А также о том, какую выплату получают мобилизованные, которые проходят БЗВП.