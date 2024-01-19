Яка ситуація з чергами на кордонах Одещини у пʼятницю ввечері

Затори на дорозі до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір 19 січня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону зафіксовано кілька великих заторів. Також на карті позначено скупчення автівок на виїзді ыз самого обласного центру.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, на КПП та у межах природного парку. Крім того, рух ускладнено також й у Великому Дальнику. Подорож до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 23 хвилини.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Миколаївки-Новоросійської, Сарати, Татарбунарів та Сафʼян.Також є черга у два кілометри біля самого КПП і, за даними картографічного сервісу, триватиме 4 години 36 хвилин.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, торык в Україні ціна вживаних авто зросла в середньому на понад 9%. Звичайно, ціна залежала від віку машини, хоча не подешевшало нічого — навіть ВАЗ та Daewoo Lanos.