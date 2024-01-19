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Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в пятницу вечером

19 января 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в пятницу вечером
Пробки на дороге в Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На вечер 19 января на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы зафиксировано несколько крупных пробок на трассе. Также на карте отмечено скопление автомобилей на выезде из самого областного центра.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, на КПП и в пределах природного парка. Кроме того, движение затруднено также и в Большом Дальнике. Дорога в Паланку сегодня составит 1 час 23 минуты.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин возле Николаевки-Новороссийской, Сараты, Татарбунаров и Сафьян. Также есть очередь в два километра возле самого КПП и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 36 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, в прошлом году в Украине цена подержанных авто выросла в среднем более чем на 9%. Конечно, цена зависела от возраста машины, хотя не подешевело ничего — даже ВАЗ и Daewoo Lanos.

Одесса
Молдова
граница
КПП
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дороги
Одесская область
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