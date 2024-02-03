Яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 3 лютого

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір, 3 лютого, на трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються значні затори, зокрема у межах Маяк та КПП. До Румунії рух також утруднений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори є у межах Великого Дальника, національного парку та біля КПП. Остання ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах села Холмське. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останню добу на українських АЗС відбулися зміни у цінах на пальне. Ціни на бензин та дизель трохи підвищилися, але вартість автогазу знизилась на майже 0,10 гривень.

Також ми повідомляли, що у лютому 2024 року очікується стабільність на ринку пального. Хоча існує ризик зміни цін на бензин або дизпальне, він очікується мінімальним.

Додамо, на Одещині завершуються роботи з облаштування автомобільного пункту пропуску "Рені", який з’єднає кордони трьох країн. Таку інформацію оголосили на зустрічі у Брюсселі щодо розвитку експортної спроможності України.