Перетнути кордон до Молдови та Румунії через Рені стане простіше

Ремонтні роботи на КПП "Рені". Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

На Одещині завершуються роботи з облаштування автомобільного пункту пропуску "Рені", який з’єднає кордони трьох країн. Таку інформацію оголосили на зустрічі у Брюсселі щодо розвитку експортної спроможності України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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"Йдеться про виконання першого пункту домовленостей для запуску "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені — Джурджулешти — Галац". Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно із Державним агентством відновлення фіналізують роботи на автомобільному пункті пропуску "Рені" для запуску спільного митного та прикордонного контролю з Молдовою", — наголосили у відомстві.

Схема "Зеленого коридору". Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Зазначимо, що цей "Зелений коридор" дозволить скоротити час перетину кордону з 4-5 годин до 15-20 хвилин, а також зменшити витрати на логістику та збільшити конкурентоспроможність українських товарів. Наразі відомо, що упродовж лютого планується провести робочі зустрічі з молдовськими та румунськими колегами для розв'язання питань митного оформлення та персоналу.

Окрім цього, триває робота з міжнародними партнерами стосовно подальшої розбудови пункту пропуску "Рені". Румунська сторона підтвердила плани збільшення експортної спроможності порту Констанца, а також обговорила важливість розвитку Дунайських портів разом із функціонуванням тимчасового морського коридору з портів Великої Одеси.

Нагадаємо, на Одещині тривають ремонтні роботи на контрольно-пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Його планують розшити та модернізувати роботу КПП.

Також ми повідомляли, що станом на ранок 3 лютого з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються значні затори, зокрема у межах Маяк та КПП. До Румунії рух також утруднений.