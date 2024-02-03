Перетнути кордон до Молдови та Румунії через Рені стане простіше
На Одещині завершуються роботи з облаштування автомобільного пункту пропуску "Рені", який з’єднає кордони трьох країн. Таку інформацію оголосили на зустрічі у Брюсселі щодо розвитку експортної спроможності України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Йдеться про виконання першого пункту домовленостей для запуску "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені — Джурджулешти — Галац". Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно із Державним агентством відновлення фіналізують роботи на автомобільному пункті пропуску "Рені" для запуску спільного митного та прикордонного контролю з Молдовою", — наголосили у відомстві.
Зазначимо, що цей "Зелений коридор" дозволить скоротити час перетину кордону з 4-5 годин до 15-20 хвилин, а також зменшити витрати на логістику та збільшити конкурентоспроможність українських товарів. Наразі відомо, що упродовж лютого планується провести робочі зустрічі з молдовськими та румунськими колегами для розв'язання питань митного оформлення та персоналу.
Окрім цього, триває робота з міжнародними партнерами стосовно подальшої розбудови пункту пропуску "Рені". Румунська сторона підтвердила плани збільшення експортної спроможності порту Констанца, а також обговорила важливість розвитку Дунайських портів разом із функціонуванням тимчасового морського коридору з портів Великої Одеси.
Нагадаємо, на Одещині тривають ремонтні роботи на контрольно-пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Його планують розшити та модернізувати роботу КПП.
Також ми повідомляли, що станом на ранок 3 лютого з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються значні затори, зокрема у межах Маяк та КПП. До Румунії рух також утруднений.
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