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Пересечь границу в Молдову и Румынию через Рени станет проще

3 февраля 2024 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пересечь границу в Молдову и Румынию через Рени станет проще
Ремонтные работы на КПП "Рени". Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области завершаются работы по обустройству автомобильного пункта пропуска "Рени", который соединит границы трех стран. Такую информацию объявили на встрече в Брюсселе по развитию экспортной способности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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"Речь идет о выполнении первого пункта договоренностей для запуска "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени — Джурджулешты — Галац". Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Государственным агентством восстановления финализуют работы на автомобильном пункте пропуска "Рени" для запуска общего таможенного и пограничного контроля с Молдовой", — подчеркнули в ведомстве.

Схема "Зеленого коридора". Фото: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

Отметим, что этот "Зеленый коридор" позволит сократить время пересечения границы с 4-5 часов до 15-20 минут, а также снизить затраты на логистику и увеличить конкурентоспособность украинских товаров. Известно, что в течение февраля планируется провести рабочие встречи с молдовскими и румынскими коллегами для решения вопросов таможенного оформления и персонала.

Кроме этого, продолжается работа с международными партнерами по дальнейшему развитию пункта пропуска "Рени". Румынская сторона подтвердила планы по увеличению экспортной способности порта Констанца, а также обсудила важность развития Дунайских портов вместе с функционированием временного морского коридора из портов Большой Одессы.

Напомним, в Одесской области продолжаются ремонтные работы на контрольно-пропускном пункте "Старокозаче — Тудора". Его планируется расшить и модернизировать работу КПП.

Также мы сообщали, что на утро 3 февраля появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону молдовской границы наблюдаются значительные пробки, в частности, в пределах Маяк и КПП. В Румынию движение также затруднено.

Одесса
граница
КПП
Одесская область
Одесская ОГА
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