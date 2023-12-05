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В Одеській області модернізують прикордонний КПП — який саме

5 грудня 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області модернізують прикордонний КПП — який саме
КПП "Старокозаче" Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 5 грудня, на контрольно-пропускному пункті "Старокозаче — Тудора" відбулася інфраструктурна нарада. За її результатами планують розшити та модернізувати роботу КПП.  

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. 

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За інформацією відомства, розбудова прикордонного пункту планується за залученням коштів міжнародних донорів. Зокрема, йдеться про американську агенцію USAID.

Наразі КПП "Старокозаче — Тудора" — один із ключових пунктів пропуску Одещини, через який проходить близько 130 вантажівок з боку України.

Водночас зі сторони Республіки Молдова — пропускна здатність до 50 вантажівок на добу. Мета розбудови інфраструктури цього пункту пропуску – збільшення фактичної пропускної здатності.

"Для покращення транспортного сполучення з союзними країнами, важливо забезпечити належну розбудову КПП, з усіма умовами, як для тих, хто перетинає державний кордон так і для працівників КПП, адже в умовах війни — це економіко-логістичні "ворота" через які проходять основні обсяги експортних та імпортних товарів" — зазначив Начальник Служби відновлення в Одеській області Андрій Донченко. 

Нагадаємо, станом на ранок 5 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин перед КПП. Також рух ускладнено у межах населеного пункту Маяки.

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