Варто зачекати з поїздкою — яка ситуація на кордонах на Одещині
Станом на ранок 5 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин перед КПП. Також рух ускладнено у межах населеного пункту Маяки.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі біля українського прикордонного пункту збираються машини, ділянка дороги стає дедалі червонішою. Також є скупчення автівок на молдавському боці. Дорога до Паланки становитиме сьогодні 1 годину 11 хвилин.
Затори на Орлівку
А от до Румунії сьогодні буде дістатися важче. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати, Сафʼян та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону становитиме 5 годин 20 хвилин.
Цікаво водіям
Нагадаємо, що митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.
Також ми писали, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.
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