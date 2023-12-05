Варто зачекати з поїздкою — яка ситуація на кордонах на Одещині

Черги на Паланку. Фото: скриншот

Станом на ранок 5 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин перед КПП. Також рух ускладнено у межах населеного пункту Маяки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі біля українського прикордонного пункту збираються машини, ділянка дороги стає дедалі червонішою. Також є скупчення автівок на молдавському боці. Дорога до Паланки становитиме сьогодні 1 годину 11 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А от до Румунії сьогодні буде дістатися важче. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати, Сафʼян та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону становитиме 5 годин 20 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, що митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Також ми писали, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.