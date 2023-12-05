Стоит подождать с поездкой — какая ситуация на границах на Одесчине

Очереди на Паланку. Фото: скриншот

На утро 5 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин перед КПП. Также движение затруднено в пределах населенного пункта Маяки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Также есть скопление автомобилей на молдавской стороне. Дорога до Паланки будет составлять сегодня 1 час 11 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот в Румынию сегодня будет добраться труднее. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу составит 5 часов 20 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, что таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

Также мы писали, что с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.