В Одесской области модернизируют пограничный КПП — какой именно

КПП "Староказачье" Фото: ГНСУ

Сегодня, 5 декабря, на контрольно-пропускном пункте "Староказачье — Тудора" состоялось инфраструктурное совещание. По ее результатам планируют расшить и модернизировать работу КПП.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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По информации ведомства, развитие пограничного пункта планируется привлечением средств международных доноров. В частности, речь идет об американском агентстве USAID.

В настоящее время КПП "Староказачье — Тудора" — один из ключевых пунктов пропуска Одесчины, через который проходит около 130 грузовиков со стороны Украины.

В то же время, со стороны Республики Молдова — пропускная способность до 50 грузовиков в сутки. Цель развития инфраструктуры этого пункта пропуска — увеличение фактической пропускной способности.

"Для улучшения транспортного сообщения с союзными странами важно обеспечить надлежащее развитие КПП, со всеми условиями, как для тех, кто пересекает государственную границу так и для работников КПП, ведь в условиях войны — это экономико-логистические "ворота", через которые проходят основные объемы экспортных и импортных товаров", — отметил начальник Службы восстановления в Одесской области Андрей Донченко.

Напомним, по состоянию на утро 5 декабря на выезде из Украины в Молдову из-за пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин перед КПП. Также движение затруднено в пределах населенного пункта Маяки.