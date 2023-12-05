Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области модернизируют пограничный КПП — какой именно arrow

В Одесской области модернизируют пограничный КПП — какой именно

5 декабря 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области модернизируют пограничный КПП — какой именно
КПП "Староказачье" Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 5 декабря, на контрольно-пропускном пункте "Староказачье — Тудора" состоялось инфраструктурное совещание. По ее результатам планируют расшить и модернизировать работу КПП.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также:

По информации ведомства, развитие пограничного пункта планируется привлечением средств международных доноров. В частности, речь идет об американском агентстве USAID.

В настоящее время КПП "Староказачье — Тудора" — один из ключевых пунктов пропуска Одесчины, через который проходит около 130 грузовиков со стороны Украины.

В то же время, со стороны Республики Молдова — пропускная способность до 50 грузовиков в сутки. Цель развития инфраструктуры этого пункта пропуска — увеличение фактической пропускной способности.

"Для улучшения транспортного сообщения с союзными странами важно обеспечить надлежащее развитие КПП, со всеми условиями, как для тех, кто пересекает государственную границу так и для работников КПП, ведь в условиях войны — это экономико-логистические "ворота", через которые проходят основные объемы экспортных и импортных товаров", — отметил начальник Службы восстановления в Одесской области Андрей Донченко.

Напомним, по состоянию на утро 5 декабря на выезде из Украины в Молдову из-за пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин перед КПП. Также движение затруднено в пределах населенного пункта Маяки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме