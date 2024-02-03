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Какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 3 февраля

3 февраля 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 3 февраля
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На вечер субботы, 3 февраля, на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки, в частности в пределах Маяк и КПП. В Румынию движение также затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки находятся в пределах Большого Дальника, национального парка и возле КПП. Последний участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах села Холмское. Путешествие до дунайской границы продлится сегодня более четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, за последние сутки на украинских АЗС произошли изменения в ценах на горючее. Цены на бензин и дизель немного повысились, но стоимость автогаза снизилась почти на 0,10 гривен.

Также мы сообщали, что в феврале 2024 ожидается стабильность на рынке горючего. Хотя существует риск изменения цен на бензин или дизтопливо, он ожидается минимальным.

Добавим, в Одесской области завершаются работы по обустройству автомобильного пункта пропуска "Рени", который соединит границы трех стран. Такую информацию объявили на встрече в Брюсселе по развитию экспортной способности Украины.

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