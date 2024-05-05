Яка ситуація з заторами на трасі Одеса — Рені
Локальні затори сьогодні вранці, 5 травня, спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку кордону з Молдовою. Варто відзначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на пункті пропуску Старокозаче зібралась велика черга охочих виїхати до сусідньої країни.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невеликий затор у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску вільно.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону теж не зафіксовано. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в місті Сарата, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.
Ціни на пальне
За останню добу на АЗС Україні оновились ціни на пальне. Вартість бензину, автогазу та дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 5 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельне пальне — 53,80 грн/л;
- скраплений газ — 27,38 грн/л.
Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!