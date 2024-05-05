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Яка ситуація з заторами на трасі Одеса — Рені

5 травня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Яка ситуація з заторами на трасі Одеса — Рені
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Локальні затори сьогодні вранці, 5 травня, спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку кордону з Молдовою. Варто відзначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на пункті пропуску Старокозаче зібралась велика черга охочих виїхати до сусідньої країни. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску вільно.  

Яка ситуація з заторами та чергами на КПП на трасі Одеса — Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону теж не зафіксовано. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний. 

Яка ситуація з заторами та чергами на КПП на трасі Одеса — Рені - фото 2
КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в місті Сарата, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. 

Яка ситуація з заторами та чергами на КПП на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на АЗС Україні оновились ціни на пальне. Вартість бензину, автогазу та дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 5 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,80 грн/л;
  • скраплений газ — 27,38 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

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