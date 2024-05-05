Какая ситуация с пробками на трассе Одесса — Рени
Локальные пробки сегодня утром, 5 мая, наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на пункте пропуска Старокозаче собралась большая очередь желающих выехать в соседнюю страну.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска свободно.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачее — Тудора" очередей на пересечение границы тоже не зафиксировано. На картах этот участок обозначен синим цветом, что означает движение свободное.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в городе Сарата, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик.
Цены на горючее
За последние сутки на АЗС Украине обновились цены на топливо. Стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 5 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельное топливо — 53,80 грн/л;
- сжиженный газ — 27,38 грн/л.
Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
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